Каким будет январь 2022 года в Казахстане, рассказали синоптики

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В начале января на большую часть территории Казахстана сохранит свое влияние область повышенного давления, в связи с чем прогнозируется морозная, малооблачная погода. Однако уже на западные регионы страны, с углублением ложбины Северного циклона, прогнозируются осадки, усиление ветра, гололед, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

По мере смещения ложбины циклона в восточном направлении, неустойчивый характер погоды ожидается и на остальной территории республики, в северных регионах прогнозируется снег с метелью, порывистым ветром, в южных регионах - осадки (в виде дождя и снега), гололед, туман. Предполагается постепенное повышение температуры воздуха в северной половине ночью от -17-28°С до -3-13°С, днем от -10-18°С до 0,-8°С, в южной половине днем потеплеет до +5+12°С, на западе страны -3+2°С.

В середине первой декады на территорию Казахстана вновь начнет оказывать влияние очередной холодный антициклон. На большей части республики, прогнозируется прекращение осадков и постепенное понижение температуры воздуха. На северо-западе, севере, в центре, а в конце первой декады и на востоке страны в ночные часы столбики термометров опустятся до -17-32°С, в южной половине до -3-13°С, на западе РК до -8-23°С. При этом такая погода продержится недолго, так как с запада на смену антициклону из районов Скандинавии вновь будет смещаться циклон, с которым прогнозируется неустойчивая погода и ослабление морозов.

Согласно консультативному прогнозу погоды во второй и третьей декадах января 2022 года на большей части Казахстана ожидается частая смена погодных условий, как и в первой декаде, морозные дни будут сменяться теплыми, сопровождаться снегопадами, метелями и порывистым ветром, в южной половине страны прогнозируются осадки, преимущественно в виде дождя и снега, гололедные явления и туманы.

С выносом теплых воздушных масс из районов Ирана, на большей части республики среднемесячная температура воздуха прогнозируется выше нормы на 1-2°, лишь на северо-западную часть страны с частым влиянием высотной ложбины циклона, температура воздуха ожидается около климатической нормы.

Количество осадков в январе предполагается около нормы на большей части территории республики, больше нормы – в северной половине республики, в горных и предгорных районах юга, юго-востока, востока страны, меньше нормы на юге Мангистауской, на юго-западе Кызылординской областей.

В течении месяца, с частым влиянием циклонической деятельности и холодных вторжений антициклона, прогнозируется колебание температуры воздуха:

в северной половине и на западе страны ночью от -25-35°С до -3-13°С, днем от -15-25°С до -5+5°С;

в южной половине и на юго-западе страны ночью от -10-28°С до -5+5°С, днем от -5-10°С до +5+15°С.

Примечание: прогноз на месяц следует использовать как консультативный, который в последующем корректируется по мере изменения синоптической ситуации и уточняется прогнозами погоды на декаду и на 2-3 сутки.