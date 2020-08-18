Каким будет уровень безработицы в Казахстане – прогноз Минтруда

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вице-министр труда и социальной защиты населения РК Серик Шапкенов дал прогноз по безработице по итогам года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У Министерства труда есть прогноз, что до конца года мы ожидаем уровень безработицы порядка 6,1%. Когда мы прогнозируем, есть несколько факторов, как положительные, так и отрицательные. В качестве отрицательных я могу привести в пример коронавирус», - сказал Серик Шапкенов во время онлайн-брифинга в СЦК.

Как отметил спикер, сегодня прогнозируется вторая волна коронавируса.

«Если вторая волна будет и карантинные меры продолжатся, конечно, это отрицательно повлияет. В качестве положительного фактора мы бы хотели отметить тот факт, что свои результаты дает ДКЗ. Если в первом квартале уровень безработицы был 4,8%, то на второй квартал – 5%. Программа «Енбек» и ДКЗ позволили остановить уровень безработицы в пределах 5%», - подчеркнул Серик Шапкенов.

«Прогноз может пересматриваться в зависимости от ситуации. Причем как в лучшую, так и в худшую сторону. В зависимости от упомянутых мною факторов, мы будем дальше наблюдать», - добавил вице-министр.