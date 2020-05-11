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    Каким будет уровень безработицы по итогам года - прогноз Минтруда

    11 Мая 2020, 16:58

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов рассказал о ситуации на рынке труда, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Ситуация на рынке труда и восстановление занятости в Казахстане будут зависеть от темпов снижения и ослабления карантинных мер и возобновления деятельности предприятий и организаций, а также мер по оживлению экономики», - сказал Биржан Нурымбетов во время онлайн-брифинга.

    По его словам, сам процесс восстановления занятости будет сложный.

    «Мы прогноз делали. Мы рассчитаем, что если основной объем ослабления карантинных мер придется на июнь-июль, то более полное восстановление занятости начнется в четвертом квартале текущего года, и по итогам года уровень безработицы будет на уровне 5,9%, против 4,8 до ЧП», - отметил министр.

    «Правительство уже предприняло меры по обеспечению занятости населения, запущена Дорожная карта занятости, расширены возможности программы «Еңбек» и совместно с девятью госпрограммами, учитывая их потенциал, мы планируем, что в текущем году в целом мерами обеспечения занятости сможем охватить более 1 миллиона 200 тысяч человек», - добавил Б. Нурымбетов.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Минтруда РК Занятость Общество
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