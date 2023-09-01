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      Северо-Казахстанская область

    Каким будет сентябрь в СКО

    1 Сентября 2023, 10:00

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Сентябрь в Северо-Казахстанской области будет отличаться переменчивой погодой на протяжении всего месяца. Холодные дни будут чередоваться с теплыми, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации филиала РГП «Казгидромет», средняя за месяц температура воздуха ожидается в пределах 11-12 градусов.

    В первой декаде предполагается колебание температуры ночью от 1-6 до 6-11 тепла, днем - от 9-14 до 14-19 градусов.

    В начале второй декады потеплеет ночью до 8-13, днем - до 18-23 градусов. Затем вновь - колебание температуры воздуха ночью от 8-13 до 3-8 градусов, на поверхности почвы возможны заморозки в 2 градуса, днем - от 18-23 до 13-18 тепла.

    В начале третьей декады похолодает ночью до 3-8, днем – до 13-18 градусов. Затем - очередное колебание температуры воздуха ночью от 8-13 до 3-8 градусов, днем - от 18-23 до 13-18 тепла.

    Переход среднесуточной температуры воздуха через 10 градусов прогнозируется 24-26 сентября.

    Последние две декады месяца будут находиться под влиянием серии циклонов и связанных с ними атмосферных фронтов, которые и вызовут резкие перепады температур.

    В сентябре осадки станут менее интенсивными, но более продолжительными. Ожидается от 22 до 34 мм. Дождь прогнозируется в течение месяца. В первой декаде преимущественно локальные, грозовые дожди.

    Туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду ожидается часто в течение месяца.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Казгидромет Погода
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