Каким будет сентябрь в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Сентябрь в Северо-Казахстанской области будет отличаться переменчивой погодой на протяжении всего месяца. Холодные дни будут чередоваться с теплыми, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации филиала РГП «Казгидромет», средняя за месяц температура воздуха ожидается в пределах 11-12 градусов.

В первой декаде предполагается колебание температуры ночью от 1-6 до 6-11 тепла, днем - от 9-14 до 14-19 градусов.

В начале второй декады потеплеет ночью до 8-13, днем - до 18-23 градусов. Затем вновь - колебание температуры воздуха ночью от 8-13 до 3-8 градусов, на поверхности почвы возможны заморозки в 2 градуса, днем - от 18-23 до 13-18 тепла.

В начале третьей декады похолодает ночью до 3-8, днем – до 13-18 градусов. Затем - очередное колебание температуры воздуха ночью от 8-13 до 3-8 градусов, днем - от 18-23 до 13-18 тепла.

Переход среднесуточной температуры воздуха через 10 градусов прогнозируется 24-26 сентября.

Последние две декады месяца будут находиться под влиянием серии циклонов и связанных с ними атмосферных фронтов, которые и вызовут резкие перепады температур.

В сентябре осадки станут менее интенсивными, но более продолжительными. Ожидается от 22 до 34 мм. Дождь прогнозируется в течение месяца. В первой декаде преимущественно локальные, грозовые дожди.

Туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду ожидается часто в течение месяца.