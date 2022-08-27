Каким будет сентябрь в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Первый осенний месяц в Северо-Казахстанской области порадует жителей региона по-настоящему теплыми днями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации филиала РГП «Казгидромет», в первой декаде ожидается колебание температуры воздуха ночью от 5-10 до 10-15 тепла, днем - от 15-20 до 20-25 градусов.

В начале второй декады прогнозируется понижение температуры воздуха ночью до плюс 1-6 градусов, на севере области возможны заморозки, днем – до 11-16 градусов. Затем - постепенное повышение температуры воздуха ночью до 4-9 тепла, днем - до 16-21 градуса.

В третьей декаде похолодает ночью до минус 1-6 градусов, днем – до 11-16 тепла. В конце декады станет теплее. Ночью прогнозируется 0-5 тепла, днем – 16-21 градус выше нуля.

Средняя за месяц температура воздуха ожидается в пределах 11-12 градусов, что около нормы.

Количество осадков – меньше нормы на большей части области, около нормы – на северо-востоке области. Дождь ожидается в середине первой декады, в начале второй, в начале и в середине третьей декады. Гроза – в середине первой декады, туман возможен в начале, в середине и конце месяца.

Ветер 15-20 метров в секунду предполагается часто в течение месяца.



