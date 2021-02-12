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    Каким будет размер солидарной пенсии в 2025 году

    12 Февраля 2021, 12:23

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин рассказал о мерах, направленных на поддержку работающей молодежи и пенсионеров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Для работающей молодежи по востребованным специальностям ежегодно будут предоставляться 3 тысячи арендных квартир. Продолжится работа по поддержке людей старшего поколения. В 2024 году все процедуры по оформлению пенсии будут оказываться в электронном виде с переходом к проактивному формату», - сказал Аскар Мамин на расширенном заседании фракции Nur Otan под председательством Спикера Мажилиса Нурлана Нигматулина.

    По его словам, в текущем году 92% всех процессов назначения пенсии будут оцифрованы.

    «Всем желающим будет оказана адресная помощь. В целях повышения качества жизни, самостоятельности, сохранения и укрепления здоровья людей старшего поколения до 2025 года в каждом регионе будут созданы центры активного долголетия. И на сегодня подобные центры работают в городах Нур-Султан и Алматы. Солидарные пенсии ежегодно будут индексироваться с опережением уровня инфляции на 2%, в результате в 2025 году размер солидарной пенсии вырастет на 25% к уровню 2020 года», - заключил Премьер.


    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Президент Казахстана Премьер-министр РК Мажилис Нур Отан Цифровой Казахстан Общество
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