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    Каким будет общий рынок газа в рамках ЕАЭС

    4 Февраля 2021, 19:14

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Член Коллегии ЕЭК (министр) по энергетике и инфраструктуре Эмиль Кайкиев поделился своим видением общего рынка газа в рамках ЕАЭС, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сейчас конкретные цены пока назвать невозможно. У нас сейчас есть программа по формированию общего рынка газа, в соответствии с ней договора по поставкам газа должны заключаться по рыночным ценам, за исключением тех договоров, которые идут в реализацию двусторонних международных договоров», - сказал Эмиль Кайкиев на выездной сессии СЦК.

    Он пояснил свою мысль.

    «К примеру, есть два государства, которые заключают договор о поставках газа – это международный договор. В соответствии с ним, хозяйствующие субъекты для реализации договора заключают договора между хозяйствующими субъектами. Будут иметь место у нас прямые договора, биржевые договора (по биржевым сделкам) и двусторонние договора между хозяйствующими субъектами в целях реализации международных договоров. Пока нет механизмов для определения тарифов на транспортировку газа. В настоящее время идет подготовка международных договоров об общем рынке газа, и в рамках этого договора тоже будут устанавливаться принципы транзитного транспортного тарифа на газ», - отметил спикер.

    «Подписание этого договора предусмотрено в 2022 году, а в текущем идет его подготовка. Вступает он в силу не позднее 1 января 2025 года, и тогда можно будет вести речь о тех или иных принципах при формировании цен на транзит газа», - заключил Э. Кайкиев.


    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Экономика ЕАЭС
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