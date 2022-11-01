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      Северо-Казахстанская область

    Каким будет ноябрь в Северо-Казахстанской области

    1 Ноября 2022, 15:00

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в ноябре средняя за месяц температура воздуха ожидается в пределах минус 6-8 градусов, что около нормы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации филиала РГП «Казгидромет», в первой декаде ноября в регионе прогнозируются осадки в виде дождя и снега. В отдельные дни возможна низовая метель и гололед. Ветер южный, юго-восточный со скоростью 9-14 метров в секунду, порывы временами будут достигать 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью ожидается от 5-10 мороза до 3 градусов тепла, днем – от 0-5 мороза до 0-5 тепла.

    Во второй декаде прогнозируется понижение температуры воздуха ночью от 0-5 мороза до минус 12-17 градусов, днем от 0-5 тепла до 7-12 мороза. Затем - повышение температуры воздуха ночью до минус 7-12, днем - до минус 2-7 градусов.

    В начале третьей декады похолодает ночью до минус 12-17 градусов, днем - до 7-12 мороза. Затем ожидается повышение температуры воздуха ночью до минус 7-12, днем - до минус 2-7 градусов. В конце декады вновь будет морозно: ночью - 15-20 градусов, днем – минус 10-15.

    Количество осадков за месяц ожидается меньше нормы в западной половине, около нормы - в восточной половине области.

    Осадки- дождь, мокрый снег - ожидаются в начале и в конце первой декады, снег, низовая метель - в первой половине второй и середине третьей декады.

    Туман вероятен в середине первой, в начале третьей декад. Гололед возможен в конце первой декады.

    Ветер 15-20 метров в секунду предполагается часто в первой половине и в конце месяца.

    Автор:

    Олеся Жуковень

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