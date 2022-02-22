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    Каким будет март в Казахстане, рассказали в РГП «Казгидромет»

    22 Февраля 2022, 11:46

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Генеральный директор РГП «Казгидромет» Данара Алимбаева озвучила прогноз погоды в Казахстане на март, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По предварительному прогнозу погоды март месяц ожидается теплым и осадочным. Температура воздуха прогнозируется выше климатической нормы на 1-2% на большей части страны, около нормы в Западно-Казахстанской и на северо-западе Атырауской областей. В отдельные дни марта на севере и востоке страны в дневное время ожидается повышение температуры воздуха до 10 градусов тепла, на юге и западе до 20 градусов тепла», - сказала Данара Алимбаева на заседании Правительства.

    По ее словам, количество осадков в марте предполагается около нормы на большей части республики.

    «В Северо-Казахстанской области на большей части Западно-Казахстанской, Костанайской, Акмолинской областей и на севере Актюбинской области больше нормы. Осадки на севере и востоке будут выпадать в смешанном виде на юге и западе страны преимущественно в виде дождя», - отметила спикер.

    «Информация с сопредельных стран об ожидаемой водности рек. Учитывая, что в среднем 50% объема стока трансграничных рек Сырдария, Шу, Талас, Урал, Иртыш, Иле формируются на территории с сопредельных государств и вне зоны гидрометеорологического мониторинга «Казгидромет». Всем компетентным госорганам будут направляться гидрологические прогнозы, разработанные «Кыргызгидромет», «Узгидромет», «Росгидромет», - заключила глава «Казгидромет».

    Ранее министр по ЧС Юрий Ильин перечислил регионы Казахстана с высокими рисками подтопления.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Казгидромет Паводок Регионы Казахстана Погода Природа
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