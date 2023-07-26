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    Каким будет график и маршрут поездов «Aстана LRT»

    26 Июля 2023, 15:55

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Всего в проекте «Астана LRT» предусмотрено 18 станций и 19 поездов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По плану, остановки будут располагаться по следующим адресам:

    1. Аэропорт;

    2. Улица Арнасай, поселок Пригородный;

    3. Дачное общество «Авиатор»;

    4. Улица Мәңгілік Ел – проспект Қабанбай батыра;

    5. Кольцевая развязка «Астана Жұлдызы»;

    6. Улица Хусейн Бен Талал;

    7. Назарбаев университет;

    8. Улица Ұлы дала;

    9. Ледовый дворец «Алау»;

    10. Улица Керей, Жәнібек хандар;

    11. Улица Сығанақ;

    12. ТРЦ «Абу Даби Плаза»;

    13. Дом министерств;

    14. Улица Тәуелсіздік (Национальный музей);

    15. Улица С.Нұрмағанбетов;

    16. Улица Т.Жүргенов;

    17. Дачное общество «Щебсклад»;

    18. Новый ж/д вокзал «Нұрлы Жол».

    «Уточненный график курсирования поездов будет после ввода в эксплуатацию во время тестового режима», - говорится в ответе столичного Управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры на официальный запрос МИА «Казинформ».

    По последним данным акима Астаны Жениса Касымбека, на сегодня активизированы строительные работы по 1-му пусковому комплексу ЛРТ. Основные виды строительных работ планируется завершить в течение двух лет, по мере выделения необходимого финансирования. Это будет запуск 8 станций и 5 поездов.

    На сегодняшний день ведутся строительные работы по проспекту Кабанбай батыра от аэропорта до стелы «Астана Жулдызы» и по улице Ш. Калдаякова через мост М-3 до железнодорожного вокзала «Нұрлы жол»

    Автор:

    Анеля Касымова

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