Каким будет график и маршрут поездов «Aстана LRT»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Всего в проекте «Астана LRT» предусмотрено 18 станций и 19 поездов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По плану, остановки будут располагаться по следующим адресам:
1. Аэропорт;
2. Улица Арнасай, поселок Пригородный;
3. Дачное общество «Авиатор»;
4. Улица Мәңгілік Ел – проспект Қабанбай батыра;
5. Кольцевая развязка «Астана Жұлдызы»;
6. Улица Хусейн Бен Талал;
7. Назарбаев университет;
8. Улица Ұлы дала;
9. Ледовый дворец «Алау»;
10. Улица Керей, Жәнібек хандар;
11. Улица Сығанақ;
12. ТРЦ «Абу Даби Плаза»;
13. Дом министерств;
14. Улица Тәуелсіздік (Национальный музей);
15. Улица С.Нұрмағанбетов;
16. Улица Т.Жүргенов;
17. Дачное общество «Щебсклад»;
18. Новый ж/д вокзал «Нұрлы Жол».
«Уточненный график курсирования поездов будет после ввода в эксплуатацию во время тестового режима», - говорится в ответе столичного Управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры на официальный запрос МИА «Казинформ».
По последним данным акима Астаны Жениса Касымбека, на сегодня активизированы строительные работы по 1-му пусковому комплексу ЛРТ. Основные виды строительных работ планируется завершить в течение двух лет, по мере выделения необходимого финансирования. Это будет запуск 8 станций и 5 поездов.
На сегодняшний день ведутся строительные работы по проспекту Кабанбай батыра от аэропорта до стелы «Астана Жулдызы» и по улице Ш. Калдаякова через мост М-3 до железнодорожного вокзала «Нұрлы жол»