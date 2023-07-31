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    Каким будет август в Казахстане - прогноз синоптиков

    31 Июля 2023, 21:07

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Август завершает сезон лета, и начнется месяц с неустойчивой погоды на большей части Казахстана. С прохождением атмосферных фронтов ожидаются кратковременные дожди c грозами, высока вероятность града и порывистого ветра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    Согласно консультативному прогнозу погоды, в первой декаде месяца прогнозируется небольшое понижение температуры воздуха:

    на севере, в центре, востоке республики ночью от +12+22°С до +10+18°С, днем от +30+35°С до +22+30°С,

    в южных регионах ночью от +20+27°С до +18+23°С, днем от +34+42°С до

    +28+35 °С.

    На западе страны ожидается небольшое колебание температуры воздуха ночью от +13+20°С до 20+25°С, днем от +25+30°С до +33+41°С; на юго-западе ночью от +20+25°С до +25+30°С, днем температура воздуха сохранится в пределах

    +30+40°С.

    В течение второй и третьей декад августа на территории республики будет наблюдаться чередование барических образований. Жаркие и сухие дни будут сменяться прохладными и дождливыми, временами с грозами и градом. Температура воздуха будет колебаться в северных регионах ночью от +13+20°С до

    +8+15°С, днем от +17+25°С до +23+30°С, в южных и западных регионах основной фон температуры воздуха составит ночью +13+22°С, днем +28+38°С.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Казгидромет Погода
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