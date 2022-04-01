Каким будет апрель в Казахстане, рассказали синоптики

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Консультативный прогноз погоды по Республике Казахстан на апрель 2022 года дали синоптики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

«В апреле продолжительность дня увеличивается, происходит дальнейшее накопление тепла. На севере Казахстана наблюдается устойчивый переход средней суточной температуры воздуха через 0° к положительным значениям. Снежный покров в апреле на большей части территории разрушается», - говорится в сообщении Казгидромета.

По прогнозам синоптиков, в начале апреля весна вступит в свои права и в северных регионах Казахстана: значительно потеплеет и ожидается погода без осадков. На западе страны, с влиянием циклона из районов Черного моря, пройдут дожди с порывистым ветром. Уже с середины первой декады циклон, перемещаясь в восточном направлении, обусловит неустойчивый характер погоды и на остальной территории республики. Осадки (дождь, снег) - преимущественно в северных регионах, в южных регионах прогнозируются грозовые дожди. На большей части страны ожидаются туманы, гололедные явления и усиление ветра с порывами 15-20, в отдельные дни до 23-28 м/с.

В начале первой декады апреля потеплеет:

на западе республики ночью - от +1+9°С до +3+12°С, днем - от +7+15°С до +15+22°С;

на севере, северо-западе, востоке Казахстана ночью - от -5+3°С до 0,+7°С, днем - от +2+10°С до +5+13°С.

в центре страны ночью - от 0,-5°С до +2+7°С, днем - от +6+11°С до +13+18°С.

В середине первой декады апреля, с влиянием антициклона, ожидается кратковременное понижение температуры воздуха на западе, северо-западе и севере страны. Температура понизится ночью до -5+3°С, днем - до +3+10°С.

Однако в южных и юго-восточных регионах республики, в течение первой декады, ожидается повышение ночных температур воздуха ночью до +8+13°С, а дневные температуры воздуха будут колебаться днем от +15+23°С до +20+28°С.

Часто во второй и третьей декадах апреля на территорию Казахстана будут поступать теплые воздушные массы из районов Ирана и Средней Азии, которые будут обуславливать повышенный фон температуры: в северной половине днем +15+23°С, в южной +28+35°С. Но несмотря на высокие значения температур, преимущественно в западных регионах и в северной половине страны, с прохождением атмосферных фронтов, прогнозируется неустойчивый характер погоды. Ожидаются осадки (дождь с переходом в снег), вероятны метели, туманы, гололедные явления, порывистый ветер до 28 м/с. В южной половине страны в отдельные дни также ожидаются осадки (преимущественно в виде дождя), в горных и предгорных районах, при понижении температуры воздуха, возможен и снег.

Такие явления как гроза, град, пыльные бури характерны для апреля.

В середине весны не исключены и относительно холодные дни, с существенным понижением температуры воздуха. При притоках холодных воздушных масс, в северных, центральных и восточных регионах республики столбики термометров могут опуститься ночью до 0-9°С, днем до +3+8°С, в южных регионах и на западе страны ночью - до -5+7°С, днем - до +10+15°С.

Отметим, что прогноз на месяц следует использовать как консультативный, который в последующем корректируется по мере изменения синоптической ситуации и уточняется прогнозами погоды на декаду.