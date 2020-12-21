Каким будет 2021 год, рассказала нумеролог

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 21 декабря - день зимнего солнцестояния, когда произойдёт переход в новую эру. Это повлечёт глобальные перемены в мире. Об этом корреспонденту МИА «Казинформ» рассказала известный казахстанский нумеролог Айсулу Ахимова.

По ее словам, именно в этот день Земля будет находиться под влиянием соединения, когда планеты Юпитер, Сатурн и Земля будут на одной линии. Такой «маркёр времени» несёт эпохальные изменения.

Айсулу Ахимова рассказала, каким будет новый 2021 год.

«Наступающий год напрямую связан с переходом от материальных к духовным ценностям. Это год формирования нового отношения и видения мира, его также можно назвать кармическим или трансформационным. По нумерологии 2021 год идет под цифрой 5 - центральной цифрой в психоматрице, которая обозначает стремление к гармонии и баланс внешнего и внутреннего», - рассказывает она.

По ее словам, в такой год, как никогда важна «золотая середина», нежелательно уходить только в материальное или только в духовное.

«Год несёт изменения в укладе, политическом строе. Возможны преобразования, которые могут привести к гражданским противостояниям и международным конфликтам. В такой период лучше проводить реформы, избегая любого диктата, нежели действовать радикально и кардинально. Именно доброта, искренность, сердечность, милосердие в синергии с дисциплиной, упорством и трудолюбием станут главными качествами для взаимоотношений между людьми в 2021 году», - говорит нумеролог.

В своем прогнозе она также остановилась на минусах и плюсах года.

«Много людей откроют для себя религию в новом виде, возможно появление нового пророка. Это принесёт как положительный, так и отрицательный эффект, связанный с проявлением фанатизма и большим количеством общин, куда люди будут массово устремляться.

Появятся лже-пророки, лже-специалисты, исповедующие новые течения и знания, большая часть которых будет пустой и надуманной. Интернет-технологии продвинутся намного дальше, что окажет дуальное воздействие, особенно на поколение, чей год рождения с 2005 -2015: дефицит внимания, скорость мысли, быстрое переключение, и, как следствие, снижение аналитического мышления.

В вопросах смены места жительства не стоит переезжать в феврале, мае и октябре. Выбор страны осуществляйте с особой тщательностью (только в период подъёма).

В год «5»-ки полезен отказ от алкоголя либо уменьшение его потребления (в частности носителям больших цифр в среднем ряду психоматрицы). В погоне за лёгкими деньгами, возрастёт интернет-мошенничество и значительно увеличится количество играющих в азартные игры онлайн и на биржах. Крупные займы лучше не совершать, если в нумерологии нет цифр «6» и «4», и если ваш год идёт на спаде», - пояснила Айсулу Ахимова.

Из плюсов - семьи станут иначе решать спорные моменты в браке и укреплять отношения. При этом институт брака претерпит изменения в сторону гражданских отношений.

«Стремление к внутренней чистоте и духовному росту для некоторых станет основополагающим, увеличив количество практикующих медитативные практики. 2021 богат на рождение детей, талантливых в творчестве, особенно в художественной сфере и музыке. Для большинства этот год благоприятен в поисках творческих хобби и занятий для себя. Также откроются новые масштабные знания в астрофизике. Вероятно, год станет прорывным в развитии космической отрасли. В вопросах здоровья, хорошо уделить внимание работе сердца и эндокринной системы. Также беречь костную систему, позвоночник и зубы»,- сказала Айсулу Ахимова.

Завершая прогноз, нумеролог отметила, что главное в 2021 году - следить за чистотой своего сознания, избегая депрессивных состояний и хандры.

«Психическое здоровье иногда может быть гораздо важнее физического самочувствия и вирусов, с которыми нам придётся жить в новой реальности. «Научиться ценить жизнь в каждом ее моменте и проявлении» - пусть эта фраза станет девизом наступающего года», - заключила нумеролог.

Напомним, 21 декабря 2020 года в 16 часов 02 минуты по времени Нур-Султана на Земле наступит астрономическая зима. Также 21 декабря земляне увидят редчайшее соединение на небосводе двух гигантов Юпитера и Сатурна, происходящее раз в столетия.



