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    Каких врачей не хватает в районе Биржан сал Акмолинской области

    2 Декабря 2022, 18:31

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В 2023 году в городе Степняке планируется строительство больницы, совмещенной с поликлиникой. О проекте сообщил на брифинге аким района Биржан сал Акмолинской области Достанбек Есжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На сегодня в системе здравоохранения района Биржан сал работает районная больница, в состав которой входят поликлиника, две врачебные амбулатории, один фельдшерско-акушерский пункт и двадцать восемь медицинских пунктов.

    «Всего по району шестнадцать врачей, из них врачей общей практики - шесть, акушеров-гинекологов - два, педиатров - два, хирургов - один, врачей ультразвуковых исследований, статистиков - два. В системе здравоохранения района имеется дефицит кадров. Дефицит составляют такие специальности, как реаниматолог-анестезиолог, окулист, ЛОР, кардиолог, невропатолог», - сказал Д. Есжанов.

    Чтобы решить вопрос с нехваткой кадров в районе, в медицинских учебных заведениях обучается 12 студентов, которые по окончании учебы приедут сюда на работу.

    «В этом году в Макинскую врачебную амбулаторию прибыли врач общей практики и медицинский брат, которым была оказана социальная поддержка в виде подъемного пособия и бюджетного кредита на общую сумму 5 млн тг. В город Степняк прибыли три медицинских работника - один акушер и две медицинских сестры. Дефицит средних медицинских работников наблюдается в селах Кудукагаш, Алга, Кенащы», - отметил аким.

    По словам спикера, для улучшения качества в системе здравоохранения в 2023 году в городе Степняке планируется строительство больницы, совмещенной с поликлиникой. Стоимость проекта - 6,3 млрд тенге. Больница будет включать круглосуточный стационар на 40 коек, дневной стационар на 5 коек, поликлинику, аптеку, БАК-лабораторию, клинико-диагностическую лабораторию, родильное отделение, реанимацию для новорожденных, а также административные помещения.

    Автор:

    Оксана Матасова

    Акмолинская область Здравоохранение
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