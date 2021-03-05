Каких специалистов не хватает на рынке труда в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По данным АО «Центр развития трудовых ресурсов» (далее – ЦРТР), на электронной бирже труда (ЭБТ) наблюдается рост потребности в кадрах со стороны работодателей. За январь т.г. на ЭБТ было размещено 60,4 тыс. вакансий, а в феврале – 65,7 тыс., то есть на 9% больше, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минтруда РК.

В свою очередь динамика резюме сократилась на 6%: в феврале соискатели оставили 61,8 тыс. резюме, что на 3,8 тыс. меньше, чем январские показатели.

«На казахстанском рынке труда по группам занятий спрос и предложение все также имеют неравномерное распределение. Так, рабочие сельского хозяйства и неквалифицированные рабочие являются избыточными группами: для первых на 100 вакантных мест приходится 245 резюме, а для вторых - на 100 вакансий 180 соискателей», – рассказала директор департамента стратегии и проектного управления ЦРТР Александра Молчановская.

Нехватку специалистов можно отметить для работодателей в сферах промышленности, строительства, транспорта и операторов производственного оборудования – в данных группах занятий спрос превышает предложение в 2 раза. Кроме того, наблюдается дефицит руководителей и работников сферы услуг и продаж – на 100 вакансий 74 и 68 резюме, соответственно.

В ЦРТР отметили, что среди квалифицированных занятий наблюдается нехватка официантов, воспитателей в дошкольном образовании, водителей автобусов, среднего медицинского персонала и работников по уходу за больными. Среди неквалифицированных занятий в дефиците портовые грузчики, уборщики и прислуга в отелях и аналогичных учреждениях, неквалифицированные рабочие в фермерстве, а также помощники на кухне.

Избыточными среди квалифицированных занятий стали штатные юристы, экологи, служащие по делопроизводству, служащие в области организации и ведения социальной работы и консультанты по финансовым вопросам и инвестициям. Среди неквалифицированных занятий высокая конкуренция наблюдается у подсобных рабочих, дворников и уборщиков открытых территорий, носильщиков, разнорабочих, а также сортировщиков мусора.

В региональном разрезе больше всего вакансий, как и в прошлом месяце, было заявлено предприятиями и организациями г. Нур-Султан (7,6 тыс. или 11,6% от общего количества), Карагандинской (7 тыс. или 10,7%) и Костанайской (6,9 тыс. или 10,6%) областях, а также г. Алматы (6,3 тыс. или 9,6%). Наименьшее число вакансий предлагалось работодателями Кызылординской (1,4 тыс. или 2,2%) и Северо-Казахстанской (1,7 тыс. или 2,5%) областей.

«Что касается соискателей – в южных областях работу искали активнее, чем в других регионах Казахстана. Так, в Алматинской и Туркестанской областях в феврале было размещено по 6,8 тыс. резюме – 22% от общего количества, а в Кызылординской и Жамбылской областях по 5,3 тыс. человек – 17% от общего количества. В этих же регионах спрос на работу значительно превышает предложение, то есть между соискателями наблюдается высокая конкуренция. Так, на 100 вакансий в Туркестанской области приходится 140 резюме, Алматинской – 243 резюме, Кызылординской – 368 резюме, Жамбылской – 189 резюме», – сообщила Александра Молчановская.