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    Каких специалистов будут набирать в компанию по управлению возвращенными активами - ответ Минфина РК

    21 Августа 2023, 13:18

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане продолжается работа по созданию ТОО «Компания по управлению возвращенными активами». Планируется, что товарищество будет находиться в ведении Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным Минфина, единственным учредителем и участником компании будет Правительство Казахстана.

    «В отношении штатной численности отмечаем, что она будет небольшой, ориентировочно до 15-20 человек. Предполагается, что штат будет сформирован за счет специалистов с юридическим и экономическим образованием, предпочтительно знание иностранных языков», - говорится в ответе на официальный запрос МИА «Казинформ».

    В настоящее время, как уточнили в ведомстве, находятся в проработке вопросы касательно того, кто возглавит эту компанию, какими будут требования к руководителю, а также в каком здании будут располагаться сотрудники.

    Помимо органов, предусмотренных законом о ТОО, в компании будет сформирован попечительский совет, в состав которого могут включаться депутаты Парламента РК, представители общественности и независимые эксперты.

    Финансирование компании планируется из двух источников - за счет средств республиканского бюджета и комиссионного вознаграждения за свою деятельность в случае отсутствия финансирования из республиканского бюджета на предстоящий год.

    «Сумма комиссионных вознаграждений ограничивается суммой средств, необходимой для финансирования текущих расходов управляющей компании в соответствующем финансовом году», - пояснили в Минфине.

    О том, что в Казахстане создадут Компанию по управлению возвращенными активами, стало известно 31 июля текущего года.

    Закон «О возврате государству незаконно приобретенных активов» утвердил Глава государства 12 июля 2023 года. В рамках реализации закона в Казахстане будет создан Комитет по возврату активов Генпрокуратуры РК.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Минфин РК Другие государственные органы Возврат активов
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