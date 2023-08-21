Каких специалистов будут набирать в компанию по управлению возвращенными активами - ответ Минфина РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане продолжается работа по созданию ТОО «Компания по управлению возвращенными активами». Планируется, что товарищество будет находиться в ведении Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным Минфина, единственным учредителем и участником компании будет Правительство Казахстана.

«В отношении штатной численности отмечаем, что она будет небольшой, ориентировочно до 15-20 человек. Предполагается, что штат будет сформирован за счет специалистов с юридическим и экономическим образованием, предпочтительно знание иностранных языков», - говорится в ответе на официальный запрос МИА «Казинформ».

В настоящее время, как уточнили в ведомстве, находятся в проработке вопросы касательно того, кто возглавит эту компанию, какими будут требования к руководителю, а также в каком здании будут располагаться сотрудники.

Помимо органов, предусмотренных законом о ТОО, в компании будет сформирован попечительский совет, в состав которого могут включаться депутаты Парламента РК, представители общественности и независимые эксперты.

Финансирование компании планируется из двух источников - за счет средств республиканского бюджета и комиссионного вознаграждения за свою деятельность в случае отсутствия финансирования из республиканского бюджета на предстоящий год.

«Сумма комиссионных вознаграждений ограничивается суммой средств, необходимой для финансирования текущих расходов управляющей компании в соответствующем финансовом году», - пояснили в Минфине.

О том, что в Казахстане создадут Компанию по управлению возвращенными активами, стало известно 31 июля текущего года.

Закон «О возврате государству незаконно приобретенных активов» утвердил Глава государства 12 июля 2023 года. В рамках реализации закона в Казахстане будет создан Комитет по возврату активов Генпрокуратуры РК.