Каких работников сокращает Комитет промышленной безопасности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр ответил на депутатский запрос касательно решения о сокращении численности сотрудников Комитета промышленной безопасности МЧС, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В соответствии с Указом Президента от 28 июля 2021 года № 633 «О некоторых вопросах оптимизации лимитов штатной численности государственных органов и субъектов квазигосударственного сектора» Министерство по чрезвычайным ситуациям не входит в перечень государственных органов, лимиты штатной численности которых не подлежат сокращению», - сообщил Роман Скляр в своем ответе.

В этой связи, МЧС на первом этапе было принято решение о сокращении штатной численности только вспомогательных служб территориальных департаментов Комитета промышленной безопасности МЧС (на 15% кадровых и финансовых подразделений, далее – Комитет), при этом сокращение не затронуло государственных инспекторов в области промышленной безопасности.

«В соответствии с резолюцией Главы государства от 19 октября 2021 года согласован вопрос увеличения штатной численности Комитета с 36-ти до 42-х единиц в пределах имеющегося лимита, что позволит централизовать вспомогательные службы», - заключил зампремьера.