Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Каких работников сокращает Комитет промышленной безопасности

    2 Ноября 2021, 14:47

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр ответил на депутатский запрос касательно решения о сокращении численности сотрудников Комитета промышленной безопасности МЧС, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В соответствии с Указом Президента от 28 июля 2021 года № 633 «О некоторых вопросах оптимизации лимитов штатной численности государственных органов и субъектов квазигосударственного сектора» Министерство по чрезвычайным ситуациям не входит в перечень государственных органов, лимиты штатной численности которых не подлежат сокращению», - сообщил Роман Скляр в своем ответе.

    В этой связи, МЧС на первом этапе было принято решение о сокращении штатной численности только вспомогательных служб территориальных департаментов Комитета промышленной безопасности МЧС (на 15% кадровых и финансовых подразделений, далее – Комитет), при этом сокращение не затронуло государственных инспекторов в области промышленной безопасности.

    «В соответствии с резолюцией Главы государства от 19 октября 2021 года согласован вопрос увеличения штатной численности Комитета с 36-ти до 42-х единиц в пределах имеющегося лимита, что позволит централизовать вспомогательные службы», - заключил зампремьера.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Занятость Другие государственные органы
    Новости по теме
    Новости по теме
    Самые востребованные и дефицитные кадры назвали в Минтруда РК
    Более 12 тысяч человек уволят в этом году в Атырауской области
    Почти 1800 человек будут заняты в проекте «Жасыл ел» в Атырауской области
    Минтруда помогло с трудоустройством 352,6 тысячи казахстанцам
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам