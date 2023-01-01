Каких преобразований в политической сфере ожидать казахстанцам в 2023 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Многое из достаточно насыщенного на различные события в политической жизни 2022 года можно назвать историческим и ключевым для дальнейшего развития нашей страны. Казахстанцы ожидают еще больше демократических изменений. О том, каких преобразований ожидать в 2023 году, мы поинтересовались у государственных, общественных деятелей и экспертов в этой области. МИА «Казинформ» представляет вниманию читателей их мнения.

Спикер Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев:

Спикер отметил, что прошедший год был насыщен историческими событиями для страны. В числе важных политических шагов он отметил внеочередные выборы Президента Казахстана и принятие ряда законов, обеспечивающих конституционные реформы, главная цель которых - построение справедливого правового государства.

Он подчеркнул, что беспрецедентным вызовом с момента обретения независимости стали события января. Однако благодаря своевременным решениям Главы государства и поддержке граждан, удалось преодолеть и эти трудности.

По словам председателя Сената, укрепился баланс между ветвями власти.

«Особое внимание уделяется обеспечению прозрачности и эффективности системы государственного управления. В целях реализации конституционной реформы были приняты соответствующие конституционные законы. При этом приоритетное внимание уделялось совершенствованию институтов защиты прав человека», - отметил Маулен Ашимбаев.

Глава верхней палаты Парламента также выразил надежду на то, что по итогам выборов Сенат усилится хорошими юристами.

«Нам нужны юристы, у нас очень много сложных законов. Вы видите, вот эти законы, которые мы сегодня принимали «О банкротстве», это сложнейший закон. Мы сейчас посмотрим, как он будет работать. Еще, я думаю, много вопросов будет, увидим, какие есть слабые места. Поэтому, чтобы разобраться в таких законах, нам нужны сильные юристы. Я очень надеюсь, что по итогам выборов Сенат усилится хорошими юристами», - сказал Маулен Ашимбаев.

Отметим, что выборы в Сенат состоятся 14 января текущего года. Указ Главы государства о назначении на эту дату выборов депутатов Сената Парламента Республики Казахстан был опубликован 26 ноября 2022 года.

Председатель Сената также заявил, что в Казахстане не используется весь потенциал для повышения доходов населения и в этом направлении нужно еще поработать.

«Мне кажется, что в этом направлении надо усилить работу. Я не считаю, что здесь используется весь потенциал для повышения доходов населения и в этом направлении нужно работать, особенно учитывая, что цены растут, инфляция у нас очень высокая, идет, конечно, обесценивание заработной платы. Также нужно работать в рамках стабилизации цен. Я думаю, Правительство будет активно работать в этом направлении, и по их работе будет даваться им оценка Главой государства», - сказал Маулен Ашимбаев.

Он добавил, что вопрос о повышении доходов казахстанцев комплексный и это приоритетная задача для Правительства и Парламента.

«Наша работа продолжается, впереди нас ждут важные задачи. 14 января состоятся выборы депутатов Сената. В первой половине февраля 2023 года в Туркестане планируется проведение первого межпарламентского форума государств Центральной Азии. Надеемся, что форум придаст дополнительный импульс усилению межпарламентских связей стран Центральной Азии. На пути реализации предвыборной программы Президента еще предстоит принять ряд законов», - добавил Маулен Ашимбаев.

Вице-президент Национальной академии наук Республики Казахстан, академик НАН РК Зарема Шаукенова:

- Новый год - это время трепетного ожидания хорошего и время надежд. Не являются исключением и ожидания от 2023 года, и надо сказать, что для этого есть вполне весомые основания. Так, в ушедшем году наша страна сделала серьезный прорыв. Речь идет, прежде всего, о тех фундаментальных преобразованиях нашего общества, которые задуманы и последовательно осуществляются Главой государства Касым-Жомартом Токаевым. Во всем казахстанском обществе есть искреннее ожидание перемен, связанное с горячим желанием жить в Справедливом Казахстане.

И это не просто теоретическая конструкция или идеологема, спущенная сверху, а осознанное представление казахстанцев о том, как должно быть устроено наше общество, отношение граждан и власти, ценности и смыслы конкретных людей, каждой казахстанской семьи, от простого гражданина до Президента.

В философском плане можно говорить о своеобразном противоречии сущего и должного. В политической жизни большие общественные ожидания и надежды граждан не всегда оправданы действиями власти, тех, кто реально принимает решения. Это противоречие Президент предложил снять с первых шагов своего президентства, выдвинув идею «слышащего государства». Еще в 2019 году им были инициированы важные шаги по реформированию политической системы. Это первый пакет политических реформ, когда были дополнительно учреждены общественные советы при различных государственных учреждениях и ведомствах. Был создан Национальный совет общественного доверия (НСОД), а затем, Общенациональный курултай, в который вошли многие авторитетные представители гражданского общества. В рамках этих площадок был «обкатан» и внедрен целый ряд политических инициатив и новаций, которые сегодня вошли в практику. Это, например, значительная либерализация и уведомительный, по большей части, порядок организации мирных собраний и шествий, значительное снижение регистрационного барьера для создания политических партий, 30% квота для женщин и молодежи в избирательных партийных списках (в преддверии выборов в Сенат Парламента от города Алматы в сенаторы выдвинуты, главным образом, женщины), в практику введен институт парламентской оппозиции. Актуализировался и постепенно внедряется концепт местного самоуправления. Так, повсеместно были проведены прямые выборы сельских акимов, по новой схеме на альтернативной основе происходит назначение акимов областей и городов республиканского значения, согласно внесенным на референдуме 5 июня поправкам, Президент вносит не менее двух кандидатур на должность акимов местным представительным органам - маслихатам на утверждение. В практику нашей жизни вошли онлайн-петиции граждан. В избирательных бюллетенях появилась графа «против всех», которая уже была апробирована на досрочных президентских выборах. Кстати говоря, сами полномочия Президента были пересмотрены в сторону ограничения после известных «январских событий», когда общество высказалось против суперпрезидентской системы власти. Утрачивает силу Закон «О Первом Президенте», который вызывал критику общественности.

Мы идем к реальному балансу всех ветвей власти по формуле Президента: «Сильный Президент - авторитетный Парламент - подотчетное Правительство». Этот подход будет в полном объеме реализован уже весной по итогам выборов в Парламент, в начале года в Сенат и далее, в Мажилис на серьезной конкурентной основе по пропорционально-мажоритарной системе с новыми зарегистрированными партиями. В целом ожидается, что электоральный цикл будет «жарким». Уже сейчас на авансцену выходят новые партийно-политические силы, выражающие разнообразные общественные интересы. Выход Президента РК из состава партии власти создал новый прецедент, по которому будет исчерпан административный ресурс власти в этой области, и партийно-политическое поле страны станет реально конкурентным, а деятельность Парламента живой и более эффективной, соревновательной. Мы увидим парламентскую демократию в действии.

Я ожидаю, что по завершении первой половины года в стране будет окончательно выстроен политико-правовой каркас реформ, созданы и реально заработают необходимые для этого институты. Начинают работу Конституционный Суд и Уполномоченный по правам человека, имеющие новые конституционные полномочия, что существенно повысит реализацию нашими гражданами своих конституционных прав. Эти последовательные шаги позволят стране выйти на траекторию устойчивого развития, выработки эффективных действий Правительства по улучшению уровня и качества жизни.

Сегодня мы все ощущаем на себе влияние внешних турбулентных процессов в мировой политике и экономике. Надеюсь, что Правительству, наконец, удастся разработать так ожидаемую в обществе стратегию поступательного и планомерного оздоровления национальной экономики и социальной сферы.

Как представитель научной сферы, я вижу положительные сдвиги в области управления наукой и высшим образованием, большое внимание со стороны государства к НИОКР, без которых, по моему глубокому убеждению, не может развиваться ни одно государство. Хотелось бы выразить Главе государства огромную благодарность за его политическую волю и решение о придании государственного статуса Национальной академии наук, которое на деле призвано сохранить и далее развить под патронажем государства научный потенциал страны. В 2023 году по данному вопросу все должно быть реализовано в точном соответствии с поручением Главы государства. Большую роль в этом сыграет Государственная комиссия по трансформации НАН РК под председательством заместителя Премьер-министра, созданная по инициативе академиков.

Таким образом, я с большим оптимизмом и надеждой смотрю в будущее. Хотелось бы поздравить всех казахстанцев и пожелать мира и стабильности, взаимопонимания и гармонии!

Директор Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Еркин Тукумов:

- Вы знаете, Президент значительно облегчил жизнь политологов, сказав в своем сентябрьском послании 2022 года, что «политическая традиция, когда власть держала свои планы в секрете от общества, должна уйти в прошлое», обозначив планы не только на 2022 год, но и на 2023 год. Конечно, жизнь, возможно, внесет свои коррективы, но уже понятны основные политические мероприятия, по крайней мере, первой половины года, которые будут влиять на весь политический сезон 2023 года.

Во-первых, 14 января 2023 года состоятся выборы депутатов Сената Парламента РК. Согласно данным ЦИК РК для участия в выборах в верхнюю палату выдвинуто 130 кандидатов из 20 регионов. При этом, среди кандидатов доля мужчин и женщин составляет соответственно 75% и 25%. Кандидаты в депутаты представляют такие сферы деятельности как медицина, образование, бизнес, IT-сектор, и другие. Нужно отметить, что Сенат Парламента РК является важным элементом законодательной ветви власти. К примеру, Президент может назначить или освободить от должности председателя Конституционного Суда, председателя Национального банка, председателя Высшего судебного совета, генерального прокурора и председателя КНБ РК только с согласия Сената.

Во-вторых, до конца первого полугодия 2023 года состоятся выборы в Мажилис Парламента РК и маслихаты всех уровней. Особенностью этих выборов является их смешанный характер. На уровне Мажилиса Парламента РК: 70% депутатов будут избраны по партийным спискам, 30% депутатов по мажоритарной системе. На уровне регионов, маслихаты будут сформированы на 50% по партийным спискам и 50% - по мажоритарной системе. На уровне районных центров маслихаты будут сформированы 100% по мажоритарной системе. Я считаю внедрение смешанной модели важным шагом в направлении демократизации страны. Впервые за долгое время, если я не ошибаюсь с 2004 года, казахстанцы смогут голосовать за конкретных кандидатов-самовыдвиженцев в представительные органы. В свою очередь у народных избранников, прошедших острую конкуренцию, будет высокая ответственность перед своими избирателями. Также, высокий уровень подотчетности депутатов будет обеспечиваться через механизм отзыва депутатского мандата. У граждан, недовольных работой конкретных депутатов, будет возможность отозвать их кандидатуру.

В-третьих, в 2023 году продолжится реализация института прямой выборности сельских акимов и впервые в пилотном режиме будут избраны акимы районных центров. Нужно отметить, что за последние полтора года уже было избрано более 2000 акимов сел и сельских округов. В выборах участвовали кандидаты, как от политических партий, так и самовыдвиженцы. При этом сельчане демонстрируют сравнительно высокую избирательную явку на уровне 70%. Внедрение прямой выборности сельских акимов оказывает позитивное влияние на систему местного самоуправления. У новоизбранных акимов повышается ответственность перед местными гражданами ввиду необходимости исполнения предвыборных обещаний. Вместе с тем, избрание в пилотном режиме акимов районных центров является весомым шагом в направлении децентрализации исполнительной ветви власти. Акимы на местах будут больше ориентироваться на поддержку либо критику местных граждан, нежели на региональную администрацию. В тоже время, расширение применения бюджета четвертого уровня обеспечит необходимую финансовую автономию избранным акимам.

В целом, проведение череды выборов в законодательные органы приведет к полной перезагрузке политической системы страны. Первый этап рестарта политических институтов был проведен в ходе выборов Президента РК в ноябре. Следующим этапом, станут выборы в Парламент РК и маслихаты всех уровней. На завершающей стадии будет сформировано новое правительство. Таким образом, будут перезапущены все основные политические институты (Парламент, маслихаты, Правительство).

А что жду лично я, как гражданин, то, конечно же, что политические реформы приведут к экономическим и социальным реформам. И я уже много раз говорил, что легких путей развития не существует, для проведения экономических реформ придется заново перезагружать госаппарат, судебную и правоохранительную систему.

При построении прогнозов надо иметь ввиду, что внешние факторы на протяжении всего 2022 года беспрецедентно влияли на развитие нашего государства и все говорит о том, что и в 2023 году также продолжится эта тенденция. В целом мне кажется спрос на более справедливую и устойчивую социально-ориентированную модель экономики очень высок. И это мировая тенденция, и мы видим какие горячие дебаты о новых подходах в налогообложении, фискальной политике, минимальной заработной плате, медицинском обеспечении идут в развитых странах мира, в США, Франции, Германии. В этом плане я жду от наших новых народных избранников свежих идей и дискуссий о путях нашей экономической политики, нестандартных решений и ответственности.

И, конечно, жду, как и все граждане нашей страны, реального и устойчивого повышения уровня жизни населения.

Экономист Бауржан Исабеков:

- Глобальная экономика и ценностная конъюнктура стали благоприятной фазой в пользу нашей страны спустя много лет после того, как мы обрели свой суверенитет. Благоприятная экономическая обстановка, отсутствие негативных внешних и внутренних проблем, мировая конъюнктура цен на сырье - все в нашу пользу.

Необходимо сделать и принять все необходимые политические решения, которые будут способствовать построению устойчивой экономики, современного сельского хозяйства, передовой инфраструктуры, развитию науки и подъему образования на новый уровень, подготовке квалифицированных кадров.

Председатель правления ОЮЛ «Ассоциация экологических организаций Казахстана» Айгуль Соловьева:

- В первую очередь хотелось бы отметить, что Глава государства прошел выборы, и народ его поддержал. Я считаю, что политические реформы должны начинаться именно с местного самоуправления, потому что зацентрализованность не всегда отражает адекватно ситуацию на местах. Лучше самих граждан, лучше органов, которые работают на местах, никто не может знать реальной ситуации. То есть, децентрализация необходима. Во-вторых, на мой взгляд, будут новые политические партии, то есть должна появиться политическая конкуренция. Их программы будут выставляться на публичное обсуждение, и граждане могут сделать выбор. И, безусловно, хотелось бы пожелать, чтобы партии работали не просто потому, что кто-то их к чему-то принуждает, а по доброй воле и были бы приверженцами своих идей и отражали нужды народа. В-третьих, изменения в Парламенте, это и пропорциональная система и мажоритарная система – это все внесено в законодательство и Сенат будет достаточно изменен.



