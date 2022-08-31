Каких педагогов освободят от квалификационного тестирования в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр просвещения Асхат Аймагамбетов проинформировал об изменениях в системе аттестации казахстанских педагогов. Профильное ведомство предлагает освободить от прохождения квалификационного тестирования педагогов с 30-летним стажем, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал министра.

В начале года создана рабочая группа по совершенствованию системы аттестации педагогов с участием учителей, завучей и директоров сельских, городских школ, представителей отделов и управлений образования. Группа сформировала свой пакет предложений. Они касаются методологии, требований к каждой квалификационной категории, ожидаемых результатов, взаимосвязанности с профессиональным стандартом.

В настоящее время аттестация всех педагогов состоит из двух этапов: первый этап – обязательное прохождение всеми педагогами тестирования на знание предмета и методики преподавания, второй этап – последующая оценка портфолио, достижений педагога и учеников.

Асхат Аймагамбетов предложил внести следующие изменения:

Касательно первого этапа – НКТ.

1. Подробные темы и литература, охватывающие вопросы тестирования по методике, будут в открытом доступе.

2. Предлагается педагогов, имеющих 30 лет педагогического стажа и уже имеющих категорию по новой системе аттестации, освободить от прохождения квалификационного тестирования. Они будут проходить второй этап аттестации, то есть сдавать портфолио. Если они захотят повысить имеющуюся квалификационную категорию, то аттестация будет проходить на общих основаниях. К примеру, педагог-эксперт с 30-летним стажем, если подтверждает свою категорию, проходит аттестацию только через второй этап, без НКТ, при повышении категории дополнительно сдает НКТ.

3. Педагогов, также имеющих 30 лет педагогического стажа, но имеющих высшую/первую категорию по старой системе аттестации, освободить от прохождения квалификационного тестирования, если они переходят на категорию «педагог-модератор». В этом случае они будут проходить только второй этап аттестации, то есть сдавать портфолио. Если же они захотят получить другие категории по новой системе аттестации, то аттестация будет проходить на общих основаниях.

4. Педагогов, которым осталось 4 года до пенсии, предлагается освободить от аттестации, если они подтверждают имеющуюся по новой системе категорию. Если же они захотят повысить имеющуюся квалификационную категорию и соответственно получать надбавку, то аттестация будет проходить на общих основаниях.

Второй этап аттестации также претерпит изменения.

1. Количество документов будет значительно сокращено. Главными критериями оценивания на втором этапе будут итоги анализа посещенного урока, прохождение педагогом курсов повышения квалификации. Планируется создать для каждого учителя в НОБД электронное портфолио со всей актуальной информацией, откуда будут поступать данные при аттестации.

2. Информация о качестве знаний школьников также будет получена автоматически из информационных систем.

3. Что касается профессиональных достижений педагога и достижений учащихся (олимпиады и конкурсы), то перечень олимпиад, конкурсов будет значительно расширен.

4. Видеозаписи уроков не будут обязательными, вместо них будут анализ посещенных уроков и lesson study.

5. Кроме того, предложена норма по запрету прохождения аттестации в течение 5 лет для нарушивших процедуру тестирования и указавших заведомо ложные сведения в портфолио.

6. Впервые приступающие к педагогической деятельности будут приниматься на работу на один год, получив временную квалификацию «педагог-стажер», далее у них начинается программа по введению в профессию. Данная программа включает закрепление за молодым специалистом наставника, разработку программы его профессионального развития, прохождение курсов, проведение lesson study, по итогам программы педсоветом будет приниматься соответствующее решение о присвоении категории «педагог» и продлении договора.

7. Сроки аттестации решено не сокращать до 3 лет, а оставить прежними – раз в 5 лет.

«Уверен, что принимаемые меры позволят учителям более эффективно подходить к вопросам повышения своего уровня квалификации, что они будут решать основную задачу – повышение качества образования», - заключил министр.

Ранее сообщалось, что частота проведения аттестации педагогов не будет увеличена.



