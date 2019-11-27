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    Каких договоренностей достигли Казахстан и Кыргызстан по использованию трансграничных рек

    27 Ноября 2019, 18:56

    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – О договоренностях по использованию водных ресурсов между Казахстаном и Кыргызстаном рассказал Президент РК Касым-Жомарт Токаев по итогам переговоров со свои кыргызским коллегой Сооронбаем Жээнбековым, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Водные ресурсы трансграничных рек Центральной Азии являются общим достоянием. От их эффективного использования зависит судьба десятка миллионов людей, стабильность и благополучие всего региона», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

    В целом, как отметил Глава государства, взаимодействие Казахстана и Кыргызстана по бассейнам рек Шу и Талас на сегодняшний день является положительным примером для многих стран мира.

    «У нас действует совместная комиссия по использованию водно-хозяйственных межгосударственных сооружений. Казахстан ежегодно принимает участие в долевом финансировании ремонтных и эксплуатационных работ этих объектов. Всего на эти цели с 2000 года нами выделено свыше 1 млрд тенге, и практика финансирования будет продолжена. Учитывая наши наработки в этой области, мы условились продолжить тесную координацию - как в двустороннем формате, так и с нашими партнерами по региону», - резюмировал Касым-Жомарт Токаев.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Президент Казахстана Кыргызстан
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