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    Какие жилые массивы столицы газифицируют в этом году

    16 Июля 2021, 13:15

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram рассказал о ходе газификации жилых массивов столицы, передает МИА «Казинформ».

    «Осенью ещё 7 жилых массивов столицы обеспечим подачей газа! В том числе, весь Юго-Восток. После подведения нами наружных сетей, жителям необходимо будет провести сети уже внутри дома, прибрести необходимое оборудование и т.д. Жителям частного сектора можно будет забыть о покупке угля, его хранении, качестве.

    Во время объезда ознакомился с ходом газификации в Юго-Востоке. К примеру, строительно-монтажные работы по 8-му пусковому комплексу завершены на 95%. Построено 90 км газораспределительных сетей. В данную территорию входят ЖМ Промышленный, Юго-Восток (левая сторона), часть правой стороны Юго-Востока. На данный момент проводятся работы по испытанию газопровода.

    Кроме того, ведём работы по строительству 9-го пускового комплекса. Это основная территория Юго-Востока (правая сторона). Там из 90 км сетей проложили уже 65 км. В текущем отопительном сезоне возможность подключения к газу получат жители всего Юго-Востока. Это порядка 4 тыс. домов.

    Что касается газификации микрорайона «Казахаул» (Караоткель), где расположено порядка 150 домов, ведется разработка проектно-сметной документации.

    В прошлом месяце подачей газа обеспечили весь ЖМ Коктал-1. Только в данном ЖМ доступ к газу получили еще 2600 домов. Жителям необходимо будет провести сети уже внутри дома.

    Кроме того, продолжаем строить газораспределительные сети также в ЖМ Агрогородок (часть, которая не была подключена в 2020г), Промышленный. Также АО «КазТрансГаз Аймак» ведет строительство сетей в ЖМ Куйгенжар, Мичурино, Интернациональный. Жители данных ЖМ также получать возможность подключения к газу в новом отопительном сезоне.

    В прошлом отопительном сезоне возможность подключения к газу получили жители ЖМ Железнодорожный, Коктал-2, часть Агрогородка. Тогда было построено 345 км внутриквартальных сетей.

    В текущем году построим еще 317 км газораспределительных сетей, более 220 км из них уже построили.

    Газификация - масштабный проект Елбасы. Данный проект позволит значительно улучшить экологию, так как частный сектор уже не будет топить дома углем, улучшатся условия жизни горожан, повысится безопасность и т.д.

    Процесс газификации находится на контроле у Главы государства», - написал аким столицы.

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