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    Какие заводы построят в Казахстане в ближайшие годы

    16 Марта 2021, 10:34

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики РК Нурлан Ногаев поделился планами строительства заводов в нефтегазохической отрасли, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В рамках предвыборной программы партии «Nur Otan» «Путь Перемен: Достойную жизнь каждому!» предусмотрено обеспечение роста производства экспортоориентированной нефтегазохимической продукции в 9 раз по сравнению с 2019 годом путем запуска 5 заводов по глубокой переработке нефти, газа в Атырау, Уральске и Шымкенте», - сказал Нурлан Ногаев на заседании Правительства.

    По его словам, на сегодня ведется строительство 3 заводов:

    по производству полипропилена мощностью 500 тысяч тонн/год (Атырауская область);

    по производству технических газов мощностью 57 млн. м3 азота и 34 млн. м3 сухого сжатого воздуха (Атырауская область);

    по производству полипропилена мощностью 81 тысячи тонн/год и октаноповышающих присадок для бензина мощностью 57 тысяч тонн/год на базе сырья Шымкентского нефтехимического завода (г. Шымкент).

    «Кроме того, к 2025 году планируется реализовать 2 потенциальных проекта: завод по производству полиэтелентерефталата мощностью 430 тысяч тонн в год; и завод по производству метанола мощностью 130 тысяч тонн в год», - заключил министр.


    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Нур Отан Промышленность Строительство Экономика
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