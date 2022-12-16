Какие законы заработают с 2023 года в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В 2023 году в Казахстане вводится в действие ряд законов. Какие главные изменения произойдут в законодательной сфере Казахстана в следующем году – читайте в материале корреспондента МИА «Казинформ».

С 1 января 2023 года заработает Конституционный суд

В этом году Главой государства был подписан ряд важных законов, принятых по итогам состоявшегося в июне 2022 года республиканского референдума о внесении изменений и дополнений в Конституцию.

В частности, в рамках Конституционной реформы в Казахстане с 1 января 2023 года начнет функционировать Конституционный суд.

Теперь казахстанцы смогут напрямую обращаться в Конституционный суд. А именно каждый гражданин сможет напрямую отстаивать в этом органе свои конституционные права и свободы. При этом, наравне с гражданами, такое же право предоставляется генеральному прокурору и Уполномоченному по правам человека. Усилена правозащитная функция Генерального прокурора. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что ранее эти субъекты не имели права обращения в Конституционный совет.

Утверждены размеры МРП и МЗП на 2023 год

1 декабря Главой государства был подписан Закон Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2023 – 2025 годы». Документом определены основные расчетные показатели.

Согласно Закону от 1 декабря 2022 года предусмотрено установить с 1 января 2023 года:

Минимальный размер заработной платы (МЗП) на 2023 год – 70 тысяч тенге;

Месячный расчетный показатель (МРП) в размере – 3 450 тенге.

Вместе с тем минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты составит 21 907 тенге, а минимальный размер пенсии – 53 076 тенге.

Величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат определена в размере 40 567 тенге.

Закон о банкротстве физических лиц

В ходе расширенного заседания Правительства от 12 декабря Президент Казахстана заявил, что с 1 января 2023 года должен заработать Закон «О реабилитации и банкротстве физических лиц, при этом отметив, что сегодня объем проблемных кредитов достиг полтриллиона тенге.

В Казахстане уже более миллиона человек не в состоянии оплачивать взятые на себя обязательства.

В целом, согласно законопроекту, в Казахстане будут применены три вида процедур банкротства физических лиц: внесудебное, судебное банкротство, процедура восстановления платежеспособности.

После объявления «банкротами» граждане:

- не смогут получить займы и кредиты в течение пяти лет;

- смогут повторно применить банкротство только через семь лет.

Также предусмотрено проведение мониторинга финансового состояния банкрота в течение трех лет после банкротства.

На 1 октября 2022 года задолженность перед банками второго уровня, микрофинансовыми организациями и коллекторскими агентствами имеют 7,8 млн человек на сумму более 14,3 трлн тенге.

Социальный кодекс планируют принять в июле 2023 года

Министерством труда и социальной защиты населения завершена разработка проекта Социального кодекса, в котором предусмотрен комплекс мер, направленных на улучшение социальной поддержки казахстанцев.

Социальный кодекс будет сопровождать граждан в течение всей жизни, обеспечивая помощь со стороны государства при наступлении социальных рисков.

В рамках реализации поручений Главы государства в проекте Соцкодекса предусмотрено формирование системы упреждения социальных рисков семей через предоставление установленных социальных госгарантий в проактивном формате посредством Цифровой карты семьи.

Выстраивается новая политика в сфере занятости, предусматривающей усиление профессиональных навыков рабочей силы, законодательное закрепление и регулирование всех видов гибкой занятости, привлечение квалифицированных кадров для трансфера технологий и знаний, регулирование внутренней миграции, трансформацию центров занятости в карьерные центры и масштабную цифровизацию услуг.

В рамках документа совершенствуется пенсионное обеспечение граждан за счет увеличения размеров пенсионных выплат из бюджета, создания многоуровневой пенсионной системы с участием государства, работодателя и работника.

Проектом Социального кодекса предусматривается расширение государственной поддержки семей с детьми. По поручению Главы государства внедряется дополнительная поддержка семей в виде стартового капитала для детей до 18 лет, формируемого за счет перераспределения 50 % инвестиционного дохода Нацфонда. Увеличивается период выплат по уходу за ребенком и размер пособий многодетным матерям, также будет введен новый статус – матери, награжденные подвеской «Алтын алқа» и «Күміс алқа».

Кроме того, с 2025 года черта бедности для назначения адресной соцпомощи будет определяться медианным доходом вместо прожиточного минимума.

Поправки в Налоговый Кодекс РК

Ранее Парламент страны принял проект закона РК «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и закон РК «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет».

Применять единый совокупный платеж (ЕСП) с 2023 года не будут разрешать по некоторым видам деятельности.

Ранее в Миннацэкономики пояснили, что согласно поручению Главы государства планируется внедрить единый платеж из фонда оплаты труда для микро- и малого бизнеса со снижением суммарной нагрузки. В настоящее время из фонда оплаты труда уплачиваются несколько платежей с разными ставками, базами исчисления. Предлагается данные платежи объединить в один платеж. Предусматривается снижение нагрузки за счет индивидуального подоходного налога, так как размер социальных платежей влияет на будущие выплаты работникам.

С 2023 года в Казахстане начнут поэтапное увеличение ставок акцизов на табачные изделия.

Так, внесены изменения в строки 14, 15, 16, 18, 21 и 22 таблицы подпункта 1) пункта 4 статьи 463 Налогового кодекса.

Сигареты с фильтром:

- в 2023 г. – 14 100 тенге/1 000 штук;

- в 2024 г. – 15 900 тенге/1 000 штук;

- в 2025 г. – 15 900 тенге/1000 штук.

Также приравнены ставки акциза на сигариллы к ставкам сигарет. На изделия с нагреваемым табаком определена ставка акциза на уровне 70 процентов от размера ставок акциза на сигареты с изменением единицы измерения с килограмма на штуки:

- в 2023 г. – 9 870 тенге /1000 штук;

- в 2024 г. – 11 130 тенге /1000 штук;

- в 2025 г. – 11 130 тенге /1000 штук.

Согласно изменениям, повышена ставка на никотиносодержащую жидкость в картриджах, резервуарах и других контейнерах для использования в электронных сигаретах, которая составит:

- в 2023 г. – 53 тенге/миллилитр жидкости;

- в 2024 г. – 55 тенге/миллилитр жидкости;

- в 2025 г. – 55 тенге/миллилитр жидкости.

Кроме того, с 2023 году производители ювелирных изделий получат освобождение от НДС.

Отметим, что согласно документу предлагается норма по уменьшению НДС на 70% при переработке рыбы рыболовными предприятиями. Сейчас такую льготу применяют рыбоводные хозяйства. Для стимулирования производства сахара предлагается освобождение от НДС импорта сахара – сырца тростникового, а также продление срока действия льготы по НДС для производителей сахара.

С 1 января 2023 года изменяются ставки платы за майнинг.

Начиная с 1 января 2023 года в Казахстане будет применяться прогрессивная шкала ставки платы за цифровой майнинг.

При использовании дешевой электроэнергии будет применяться высокая ставка платы, верхняя шкала которой достигает 25 тенге. В случае использования дорогой электроэнергии, стоимостью за 1 киловатт-час от 24 тенге и выше, будет применяться минимальная ставка платы в размере 1 тенге.



