Какие законопроекты внесут на рассмотрение депутатам в 2023 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр юстиции РК Канат Мусин сообщил о планах Правительства по внесению законопроектов в Парламент в 2023 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Министерством юстиции на основании предложений государственных органов подготовлен проект плана законопроектных работ Правительства на 2023 год, который 15 сентября одобрен членами на 596-м заседании Межведомственной комиссии по законопроектной деятельности. Проектом плана в 2023 году предусмотрена разработка 34 законопроектов, из которых в первом полугодии необходимо внести в Парламент 15 законопроектов и во втором полугодии – 19 законопроектов», - сказал Канат Мусин на заседании Правительства.

По его словам, проект плана сформирован на основе задач, определенных Президентом и стратегическими документами государства.

В частности, разработка Градостроительного кодекса и Бюджетного кодекса, проектов законов по вопросам по вопросам недропользования, государственно-частного партнерства, миграции, государственных закупок, налогообложения, а также совершенствования административной юстиции, уголовного, уголовно-процессуального и административного законодательств вытекают из Общенационального плана мероприятий по реализации Послания Главы государства от 1 сентября 2022 года «Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество».

«Помимо этого, планируется разработать Водный кодекс, а также законопроекты в новой редакции в части защиты прав потребителей, масс-медиа и аквакультуры. Проект плана согласован со всеми заинтересованными государственными органами. В соответствии с Законом «О правовых актах» проект плана подлежит согласованию с Главой государства. Предлагается направить проект плана в Администрацию Президента», - отметил министр.

«Дополнительно хочу отметить, в рамках реализации пункта 13 Указа по дебюрократизации и поручения Главы государства от 11 октября Министерством юстиции выработаны подходы по исключению в законах излишней (чрезмерной) законодательной регламентации норм», - добавил глава Минюста.



