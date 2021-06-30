Какие законопроекты рассмотрит Парламент РК в следующей сессии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В настоящее время на рассмотрении палат Парламента находятся 35 законопроектов. Об этом сообщил спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В предстоящей сессии перед депутатами обеих палат стоит множество важных задач. И главная из них – это полное качественное законодательное обеспечение стратегического курса Елбасы и послания Главы государства Касым-Жомарта Токаева. В этой связи депутатский корпус совместно с Правительством будет активно работать по развитию национальной экономики и предпринимательства, социальной поддержки граждан, а также дальнейшему укреплению независимости и демократии. В будущем Парламент будет эффективно продолжать свою законотворческую деятельность в данном направлении», - сказал во время совместного заседания палат Парламента Нурлан Нигматулин.

Председатель Мажилиса отметил, что в настоящее время на рассмотрении палаты находятся 35 законопроектов. Среди них есть законопроекты - о промышленной политике, о растительном мире, о семипалатинской зоне ядерной безопасности, об органах военной полиции.

«Одним из основных законов является главный финансовый документ страны. В этой связи, нами как обычно будет принят проект закона о трехлетнем республиканском бюджете на 2022-2024 годы, в котором на законодательном уровне мы утвердим государственные средства необходимые для усиления социально экономического положения страны, преодоления последствий пандемии, реализации важных инициатив в развитии страны. Кроме того, принятие в следующей сессии законов по вопросам государственной молодежной политики, общественного контроля и других законов, призванных решать проблемы народа, несомненно, придаст новый импульс развитию страны и общества», - заключил спикер Мажилиса.

Напомним, сегодня завершилась первая сессия Парламента седьмого созыва.