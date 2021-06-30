Какие законопроекты рассмотрит Парламент РК в следующей сессии
«В предстоящей сессии перед депутатами обеих палат стоит множество важных задач. И главная из них – это полное качественное законодательное обеспечение стратегического курса Елбасы и послания Главы государства Касым-Жомарта Токаева. В этой связи депутатский корпус совместно с Правительством будет активно работать по развитию национальной экономики и предпринимательства, социальной поддержки граждан, а также дальнейшему укреплению независимости и демократии. В будущем Парламент будет эффективно продолжать свою законотворческую деятельность в данном направлении», - сказал во время совместного заседания палат Парламента Нурлан Нигматулин.
Председатель Мажилиса отметил, что в настоящее время на рассмотрении палаты находятся 35 законопроектов. Среди них есть законопроекты - о промышленной политике, о растительном мире, о семипалатинской зоне ядерной безопасности, об органах военной полиции.
«Одним из основных законов является главный финансовый документ страны. В этой связи, нами как обычно будет принят проект закона о трехлетнем республиканском бюджете на 2022-2024 годы, в котором на законодательном уровне мы утвердим государственные средства необходимые для усиления социально экономического положения страны, преодоления последствий пандемии, реализации важных инициатив в развитии страны. Кроме того, принятие в следующей сессии законов по вопросам государственной молодежной политики, общественного контроля и других законов, призванных решать проблемы народа, несомненно, придаст новый импульс развитию страны и общества», - заключил спикер Мажилиса.
Напомним, сегодня завершилась первая сессия Парламента седьмого созыва.