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Какие законопроекты будут приняты в этом году, сообщил Канат Мусин
25 Августа 2022 16:07

Какие законопроекты будут приняты в этом году, сообщил Канат Мусин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр юстиции РК Канат Мусин провел встречу с населением в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В своем выступлении Канат Мусин обозначил важность пакета реформ, озвученных Президентом страны в рамках Послания народу Казахстана.

5 июня этого года на республиканском референдуме были приняты поправки в Конституцию. В целях приведения действующего законодательства в соответствие с обновленной Конституцией Минюст разработал пять законопроектов.

«Во-первых, проект Конституционного закона, предусматривающий поправки в конституционные законы о Президенте, Парламенте, Правительстве, о выборах, о судебной системе. Согласно данным изменениям, Президент не может состоять в политических партиях, его близкие родственники не могут занимать политические должности и руководящие посты в квазигоссекторе. Сокращается число депутатов Сената, назначаемых Президентом с 15 до 10, пять из которых - от Ассамблеи народа Казахстана. Исключается квота АНК по назначению девяти депутатов в Мажилис. Мажилис наделяется правом принятия закона (ранее принимал Сенат), а Сенат вправе одобрить принятый Мажилисом закон», - отметил министр.

Помимо всего, Правительство наделяется компетенцией по принятию временных актов, имеющих силу закона, в частности, при кризисных ситуациях. Вводится смешанная избирательная система. В Мажилис 70 % депутатов будут избираться по партийным спискам, 30 % - по одномандатным округам. В маслихаты регионов – 50 % по спискам, 50 % - по одномандатным округам, а в районные маслихаты – 100 % по одномандатным округам. Вводится право партий и кандидатов в депутаты на осуществление агитации в социальных сетях, на допуск наблюдателей за выборами от аккредитованных общественных объединений и некоммерческих организаций.

Также определяется порядок формирования состава Высшего судебного совета и другие.

По словам Каната Мусина, в рамках данных поправок в главный документ страны Минюст разработал проект Конституционного закона «О Конституционном Суде Республики Казахстан». Третьей поправкой является разработка проекта Конституционного закона «Об Уполномоченном по правам человека в Республике Казахстан». Данные конституционные законы определяют правовой статус, компетенцию и вопросы организации деятельности указанных органов.

Министерством юстиции в целях реализации принятых поправок в Конституцию, а также Послания Главы государства народу Казахстана от 16 марта 2022 года «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации» 24 августа 2022 года обеспечено внесение в Мажилис Парламента 5 законопроектов:

1. проект Конституционного закона «О Конституционном Суде Республики Казахстан»;

2. проект Конституционного закона «Об Уполномоченном по правам человека в Республике Казахстан»;

3. проект Конституционного закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан по вопросам реализации послания Главы государства от 16 марта 2022 года»;

4. проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам реализации Послания Главы государства от 16 марта 2022 года»;

5. проект Закона «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях».

Законопроекты прошли публичные обсуждения на портале открытых НПА и проработаны с учетом предложений и замечаний общественности и экспертов.


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