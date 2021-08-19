Какие законодательные изменения произошли в сфере промышленной безопасности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Комитета промышленной безопасности МЧС РК Ныгмеджан Макажанов рассказал о последних законодательных изменениях в данной сфере, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Говоря о регулировании общественных отношений в области промышленной безопасности необходимо отметить, что 1 апреля текущего года Главой государства был подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений по вопросам промышленной безопасности», который вступил в силу 16 апреля текущего года», - сказал Ныгмеджан Макажанов на брифинге в СЦК.

«В целом, принятые новеллы нацелены на совершенствование норм законодательства, повышение эффективности осуществления государственного надзора на опасных объектах, упорядочение деятельности организаций, аттестованных на право проведения работ в области промышленной безопасности и предоставляющих услуги по проведению аварийно-спасательных работ», - добавил спикер.

По его словам, законом предусмотрено следующее:

1. В целях повышения роли производственного контроля предприятий в области промышленной безопасности регламентирована деятельность должностных лиц служб производственного контроля и усилен их статус.

В частности, должностные лица организации наделены правом организовывать и проводить проверки состояния промышленной безопасности с полномочиями приостановления работ, осуществляемых с нарушениями требований, создающих угрозу жизни и здоровью работников и отстранять от работ лиц не соответствующих требованиям промышленной безопасности.

Данные новшества позволят предприятию самостоятельно выявлять нарушения требований промышленной безопасности в своей деятельности, тем самым владелец сам будет заинтересован в их предупреждении, так как принятая система управления рисками в области промышленной безопасности предусматривает поощрение добросовестных предпринимателей в виде освобождения от особого порядка проведения проверок на один год при отсутствии грубых нарушений.

2. Для устранения правового вакуума Законом расширена компетенция уполномоченного органа, по наделению полномочий по разработке и утверждению производных нормативных правовых актов в области промышленной безопасности, детализирующих особенности и специфику проведения работ на опасных производственных объектах, что значительно повысит уровень промышленной безопасности.

В частности, на сегодняшний день разработаны инструкции по проведению обследования технического состояния лифтов, сосудов, работающих под давлением с истекшим сроком службы с целью определения возможности их дальнейшей эксплуатации и другие.

3. Для упорядочения деятельности организаций, аттестованных на право проведения работ в области промышленной безопасности и предоставляющих услуги по проведению аварийно-спасательных работ, уполномоченный орган в области промышленной безопасности наделен функцией по осуществлению надзора за данными организациями.

Кроме того, для регламентации основных признаков профессиональной аварийно-спасательной службы в области промышленной безопасности (горноспасательные, газоспасательные, противофонтанные работы) расширен понятийный аппарат Закона.

В мировой практике обеспечение промышленной безопасности в совокупности представляет собой обслуживание опасных производственных объектов спасательными службами, которые проводят соответствующие работы в различных отраслях промышленности (угольная, горнодобывающая, нефтегазодобывающая, металлургическая, нефтехимическая, химическая отрасли).

Технология ведения данных работ разная, что соответственно требует наличие специализированных комплексов зданий и сооружений, оснащению специальной техникой, аппаратурой и оборудованием с учетом специфики выполняемых аварийно-спасательных работ.

Указанные поправки повышают ответственность промышленных предприятий, которые непосредственно должны быть заинтересованы в привлечении оснащенных и фактически готовых к ликвидации аварий профессиональных аварийно-спасательных служб.

4. Для установления единого порядка проведения расследований аварий и инцидентов на опасном производственном объекте детализированы полномочия комиссии по расследованию аварии и инцидента, порядок их создания, оформления результатов и действия организаций после проведения расследований.

5. В целях снижения коррупционных рисков при осуществлении государственного надзора в области промышленной безопасности регламентирован порядок применения мер оперативного реагирования государственными инспекторами в ходе осуществления государственного надзора в области промышленной безопасности.

6. В целях постепенного вывода из эксплуатации устаревшего, морально и физически изношенного оборудования Законом частично урегулированы вопросы своевременного обновления и проведения технического перевооружения опасных производственных объектов.

7. Для усиления полномочий уполномоченного органа в области промышленной безопасности приняты решения, касающиеся:

– проведения аттестации аварийно-спасательных служб в области промышленной безопасности;

– разработки и утверждению правил аттестации аварийно-спасательных служб в области промышленной безопасности;

– разработки нормативного правового акта, определяющего нормативы штатной численности и норм оснащения профессиональных аварийно-спасательных служб;

– проведения анализа применения и учета взрывчатых веществ и изделий на их основе, применяемых при ведении взрывных работ на опасных производственных объектах.

Данные законодательные поправки позволят повысить эффективность системы обеспечения промышленной безопасности на опасных производственных объектах.

8. Кроме того, приняты нормы по:

– разграничению полномочий между уполномоченным органом в области промышленной безопасности и местными исполнительными органами, в частности по согласованию проектной документации по опасным техническим устройствам на объектах социальной инфраструктуры.

– исключению процедуры выдачи разрешений на применения технических устройств и материалов на опасных производственных объектах.

– исключению декларации промышленной безопасности опасного производственного объекта и производственных зданий, технологических сооружений опасных производственных объектов из перечня объектов, подлежащих экспертизе промышленной безопасности.

– исключению процедуры аттестации юридических лиц на право разработки декларации промышленной безопасности опасного производственного объекта.

– расширению понятия «опасные технические устройства» и уточнению понятия «инцидент».

– предоставлению техническим руководителям, специалистам и инженерно-техническим работникам осуществлять обучение самостоятельно по типовой программе.

– исключению уведомления о проведении учебных тревог и противоаварийных тренировок из перечня уведомлений, установленных Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях».

– наделению уполномоченного органа в области промышленной безопасности функцией по организации и проведению технического расследования случаев утрат взрывчатых веществ и изделий на их основе.

– не распространению обязанности по заключению с профессиональными аварийно-спасательными службами в области промышленной безопасности договоров на обслуживание на организации, эксплуатирующие автозаправочные станции и хлебоприемные пункты.

«На сегодняшний день требования Закона обязывают около 2500 предприятий заключать с профессиональными аварийно-спасательными службами в области промышленной безопасности договоры на проведение профилактических и горноспасательных, газоспасательных, противофонтанных работ на опасных производственных объектах либо создавать профессиональные объектовые аварийно-спасательные службы в области промышленной безопасности. К таким субъектам относятся горнорудные и нефтегазовые предприятия, нефтеперерабатывающие и нефтехимические заводы, объекты атомной энергии, магистральные трубопроводы и другие, которые представляют особую угрозу при эксплуатации для безопасности граждан и окружающей среды», - заключил представитель МЧС.