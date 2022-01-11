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    Какие задачи выполняют миротворцы ОДКБ в Казахстане

    11 Января 2022, 00:59

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве обороны РК рассказали, какие задачи выполняют миротворцы ОДКБ в Казахстане. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    « Первые самолеты с российским воинским контингентом на борту приземлились в Казахстане 6 января. Вслед за ними оперативно прибыли миротворческие контингенты из Армении, Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана. Общая численность миротворческого контингента составляет более 2000 человек. В Алматы создан штаб Коллективных миротворческих сил ОДКБ, координирующий действия частей и подразделений Организации, принимающих участие в обеспечении мероприятий чрезвычайного положения», - сообщили в Минобороны РК.

    По информации министерства, правовой основой для размещения контингента в нашей стране являются статьи 2 и 4 Договора о коллективной безопасности, Соглашение о миротворческой деятельности и обращение Президента Республики Казахстан об оказании соответствующей помощи.

    «В мандат миротворческих сил входит охрана стратегических объектов. Контингенты реализуют функции прикрытия и обеспечения безопасности аэропортов, воинских складов и других стратегических объектов, обеспечивающих жизнедеятельность граждан. Военнослужащие коллективных миротворческих сил государств-участников ОДКБ не привлекаются к участию в антитеррористической операции. Основные действия против террористических групп ведут правоохранительные органы и Вооруженные силы Республики Казахстан. В то же время присутствие воинских подразделений стран Организации позволило военнослужащим Вооруженных сил Казахстана и сотрудникам других силовых структур совершить перегруппировку, полностью сосредоточиться на мероприятиях по обеспечению режима чрезвычайного положения и проведения антитеррористической операции», - пояснили в Минобороны.

    Напомним, Президент Республики Казахстан, объективно оценивая ситуацию, своевременно обратился к государствам-членам Организации Договора о коллективной безопасности о направлении миротворческих сил для содействия в стабилизации обстановки в республике.

    «Необходимо подчеркнуть, что Коллективные миротворческие силы ОДКБ находятся на территории Казахстана временно и покинут страну после стабилизации ситуации при первом обращении казахстанской стороны», - дополнили в пресс-службе Министерства обороны РК.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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