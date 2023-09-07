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    19:36, 06 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Какие задачи и поручения дал Президент министру водных ресурсов и ирригации РК

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    Photo: akorda.kz
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня принял министра водных ресурсов и ирригации Нуржана Нуржигитова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

    В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев отметил важность налаживания взаимодействия со странами Центральной Азии по вопросам управления водными ресурсами.

    Перед новым министерством были поставлены задачи по полномасштабной модернизации водохозяйственной инфраструктуры, цифровизации водоучета и распределения воды.

    Глава государства подчеркнул необходимость своевременного принятия нового Водного кодекса для решения проблем нерационального потребления водных ресурсов и высокого износа гидротехнических сооружений.

    Президент поручил министру завершить работу по воссозданию Национальной гидрогеологической службы, а также трансформации подведомственных организаций.


    Теги:
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