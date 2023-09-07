19:36, 06 Сентябрь 2023 | GMT +6
Какие задачи и поручения дал Президент министру водных ресурсов и ирригации РК
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня принял министра водных ресурсов и ирригации Нуржана Нуржигитова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.
В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев отметил важность налаживания взаимодействия со странами Центральной Азии по вопросам управления водными ресурсами.
Перед новым министерством были поставлены задачи по полномасштабной модернизации водохозяйственной инфраструктуры, цифровизации водоучета и распределения воды.
Глава государства подчеркнул необходимость своевременного принятия нового Водного кодекса для решения проблем нерационального потребления водных ресурсов и высокого износа гидротехнических сооружений.
Президент поручил министру завершить работу по воссозданию Национальной гидрогеологической службы, а также трансформации подведомственных организаций.