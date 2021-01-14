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    Какие вузы теперь могут участвовать в конкурсе на размещение госзаказа по ТиПО

    14 Января 2021, 17:58

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вузы, при которых функционируют колледжи, могут участвовать в конкурсе на размещение госзаказа по ТиПО. Об этом сообщил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов на своей странице в Facebook, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Теперь вузы, при которых функционируют колледжи, могут участвовать в конкурсе на размещение госзаказа по ТиПО. Раньше они не имели права на госзаказ по подготовке кадров за счет бюджета», - написал Асхат Аймагамбетов.

    Министр добавил, что принятые поправки в законодательство расширяют возможности вузов на обеспечение непрерывного образования.

    «Хочу отметить, что все эти поправки направлены на совершенствование законодательства и повышение качества высшего и послевузовского образования, а также на повышение справедливости и создание равных условий обучения в вузах. Мы и дальше будем расширять академическую управленческую самостоятельность вузов и повышать качество предоставляемых услуг», - подчеркнул Асхат Аймагамбетов.

    Напомним, ранее глава ведомства разъяснил новые правила выдачи дипломов, а также сообщил, что теперь выпускники смогут отработать государственные гранты в частных организациях.

    Вместе с тем, А. Аймагамбетов рассказал, как некоторые грантники обходят обязательную отработку государственного гранта по специальности.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Образование Вузы МОН
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