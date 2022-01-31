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    Какие возможности дает нахождение в Базе данных НПО

    31 Января 2022, 18:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 1 января 2022 года начался очередной срок предоставления сведений о деятельности неправительственных организаций в Базу данных НПО. Согласно пункту 5 статьи 41 Закона Республики Казахстан «О некоммерческих организациях» сведения предоставляются ежегодно до 31 марта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан.

    Предоставление сведений в Базу данных НПО является обязательным условием для участия в конкурсе на реализацию социальных программ и (или) социальных проектов в рамках государственного социального заказа и государственных грантов, а также на получение премии для НПО. Нахождение в Базе данных НПО предоставит возможность организациям ознакомиться с успешными проектами НПО, обмена опытом, налаживания сотрудничества и партнерства.

    Сведения предоставляются согласно Правилам предоставления сведений о своей деятельности неправительственными организациями и формирования Базы данных о них.
    Вы можете направить сведения о деятельности Вашей организации одним из следующих способов:
    1) через интернет-портал Базы данных НПО https://infonpo.gov.kz/ (авторизация на интернет-портале возможна при помощи ключа ЭЦП юридического лица, полученного в ЦОНе);
    2) через почту либо нарочно на бумажном и электронном носителях (CD-дисках либо USB-флэш-накопителях в формате Word) в уполномоченный орган (Комитет по делам гражданского общества Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан, г. Нур-Султан, проспект Мәңгілік Ел, 8 «Дом министерств», 15-подъезд).
    При входе на интернет-портал Базы данных НПО https://infonpo.gov.kz/ Вы можете ознакомиться с инструкцией, где дан пошаговый алгоритм по работе с порталом.
    За непредоставление, несвоевременное предоставление и предоставление недостоверных или заведомо ложных сведений в Базу данных НПО предусмотрена ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    НПО МИОР
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