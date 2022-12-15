Какие вопросы рассмотрят на совместном заседании палат Парламента 19 декабря

15 Декабря 2022, 12:22

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев проинформировал о повестке предстоящего совместного заседания палат Парламента 19 декабря, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На этом заседании будет рассматриваться вопрос о принятии нового регламента Парламента Республики Казахстан. Вопросы, касающиеся выборов или какие-то иные вопросы рассматриваться не будут», - сообщил он журналистам в кулуарах пленарного заседания Сената.

Ранее сообщалось, что председатель Мажилиса Ерлан Кошанов подписал распоряжение о созыве совместного заседания Палат Парламента Республики Казахстан. Совместное заседание Палат Парламента Республики Казахстан состоится 19 декабря в 11:00 в Астане.

Спикер Сената напомнил, что в этом году на всенародном референдуме в Конституцию внесены нормы, которые регулируют отношения между двумя палатами Парламента – Мажилисом и Сенатом. В частности, этот процесс оптимизируется, будет ускорен процесс рассмотрения законов.

«Соответственно, нам нужно будет поменять регламент, это наш внутренний документ, который регулирует взаимоотношения между палатами, как мы рассматриваем, как Мажилис рассматривает, в какие сроки мы должны рассмотреть, одобрить или вернуть законопроекты. То есть такого рода текущие вопросы, связанные с взаимодействием двух палат, будут рассматриваться и будет приниматься регламент», - пояснил Маулен Ашимбаев.

По его словам, в рамках этого вопроса была создана рабочая группа, куда вошли депутаты обеих палат. Они подготовили предложения по дополнению и изменению регламента, которые будут рассматриваться на совместном заседании палат Парламента.

«Как результат принятия этого документа, мы ожидаем, что мы все наши внутренние процедуры приведем в соответствие с конституционной реформой, с изменениями и дополнениями в нашу Конституцию. В дальнейшем Мажилис будет принимать законы, Сенат – одобрять, но у Сената есть возможность не одобрить закон или не одобрить конкретные нормы, или внести свой вариант какой-либо нормы, принятого Мажилисом закона», - заключил спикер.

Как отметил Маулен Ашимбаев, участие Главы государства в заседании не предполагается.