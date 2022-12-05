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    Какие вопросы рассмотрят на саммите ЕАЭС в Кыргызстане 9 декабря

    5 Декабря 2022, 17:44

    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – В городе Бишкеке 9 декабря состоится итоговое заседание Высшего Евразийского экономического совета в текущем году, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики и коммерции КР.

    По сообщению ведомства, участникам встречи представят на рассмотрение вопросы:

    - об источниках и механизмах финансирования промышленных кооперационных проектов в рамках ЕАЭС,

    - о ходе подготовки проекта международного договора о формировании общего рынка газа ЕАЭС,

    - о ситуации по устранению препятствий на внутреннем рынке ЕАЭС,

    - о начале переговоров с Объединенными Арабскими Эмиратами о заключении соглашения о свободной торговле,

    - об основных направлениях международной деятельности ЕАЭС на 2023 год,

    - о подписании проекта Протокола о внесении изменений в Договор о ЕАЭС от 29 мая 2014 года в части определения порядка взимания косвенных налогов при оказании услуг в электронной форме,

    - о председательстве в органах ЕАЭС и другие.

    По итогам саммита планируется принять решение Высшего совета, предусматривающего определение Российской Федерации государством, председательствующим в 2023 году в Высшем Евразийском экономическом совете, Евразийском межправительственном совете и Совете Евразийской экономической комиссии.

    В 2022 году в органах ЕАЭС председательствует Кыргызстан . В состав Евразийского экономического союза входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан. Высшим наднациональным органом объединения является Высший Евразийский экономический совет, в его заседаниях участвуют главы государств или правительств стран-участниц ЕАЭС.
    Экономика Кыргызстан ЕАЭС Сотрудничество
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