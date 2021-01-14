Какие вопросы поможет решить «Дорожная карта занятости» в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области в минувшем году дала положительный эффект программа «Дорожная карта занятости», инициированная Главой государства. В этом году её реализация продолжится. На 2021-й запланировали 19 крупных проектов. Будет создано порядка 1 200 рабочих мест, половина из которых постоянные. О МИА «Казинформ» со ссылкой на акимат.

Итоги ДКЗ в 2020 году и планы на предстоящий год обсудили на совещании в акимате области.

«На 2021 год по Дорожной карте занятости отобрано 19 проектов. Будет построено 17 объектов: 1 - образования, 6 - здравоохранения, 6 - спорта, 4 - ЖКХ. Ещё два объекта будут реконструированы», - сообщила руководитель управления координации занятости и социальных программ Асем Джунуспекова.

Средства выделены на строительство новой школы на 600 мест в Караганде. Для улучшения онкологической помощи начнётся строительство операционно-реанимационного блока и Центра позитронно-эмиссионной компьютерной томографии. Также решили вопрос с завершением долгостроя - областной детской больницы.

В Сарани будет достроена центральная котельная, планируется строительство ещё одной котельной в районе бывшего завода РТИ. В Шахане, где в этом году должна войти в строй централизованная котельная, профинансируют строительство внутриквартальных тепловых сетей. За счёт ДКЗ решится вопрос теплоснабжения Балхаша.

В Приозёрске завершится реконструкция очистных сооружений. Новые спортивные объекты появятся в ряде городов и сельских населённых пунктах.

«В реализации ДКЗ основной упор сделан на создание постоянных рабочих мест и долгосрочных экономических активов. Впервые в этом году в рамках ДКЗ предусмотрена выдача кредитов. После завершения строительства в период эксплуатации будет трудоустроено на постоянные рабочие места более 800 человек, - отметил аким области Женис Касымбек. - Многие системные проблемы решатся в этом году. Ни один город или село без внимания не останутся. Для этого, кроме ДКЗ, предусмотрены различные государственные программы и средства из областного бюджета».

В 2020 году по Дорожной карте занятости в области реализовали 624 проекта на 62 млрд тенге. Было создано 16 тысяч рабочих мест. Через центры занятости получили работу более 8 тысяч человек.

Благодаря программе удалось улучшить инфраструктуру в 140 населённых пунктах, где проживает более миллиона человек. Было построено 30 новых объектов: школы, детские сады, современная модульная инфекционная больница, физкультурно-оздоровительные комплексы и другое. Отремонтировано 458 объектов социально-культурных, инженерно-транспортной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства.

Поддержку получили и местные товаропроизводители. На строительстве и ремонтах в основном использовались отечественные материалы. Реализация ДКЗ позволила сохранить низкий уровень безработицы - были обеспечены рабочие места на 575 объектах бизнеса.