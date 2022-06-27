Какие вопросы обсуждались на заседании Нацкомисии по делам женщин и семейно-демографической политики

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На минувшей неделе в Нур-Султане состоялось заседание Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК. В ходе заседания члены Нацкомиссии выделили основные приоритеты работы в сфере духовно-нравственного воспитания детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Члены Национальной комиссии предложили комплекс профилактических мер, направленных на предотвращение бытового насилия и преступности среди несовершеннолетних, развитию правозащитных инструментов в отношении детей. В частности, предложены конкретные меры по развитию правовой среды, способствующей созданию возможностей для родителей больше заниматься воспитанием своих детей.

На заседании с докладом выступил вице-министр информации и общественного развития РК Александр Данилов. Как сообщалось ранее, согласно исследованиям более 93% казахстанцев считают семью наивысшим приоритетом их жизни.

Вице-министр информации обозначил ряд основных приоритетов работы Национальной комиссии. По словам спикера, необходимо выстроить новую экосистему поддержки психологического здоровья населения, провести совместную кампанию оценки населенных пунктов с целью улучшения инфраструктуры в регионах. Как подчеркнул Александр Данилов, нужно создавать специальные условия для трудоустройства и социализации родителей, членов семей, детей и взрослых с инвалидностью, которые проводят с ними практически все время.

«Еще один важный аспект – продвижение позитивных ролевых моделей. Нам важно транслировать обществу пример вовлеченного воспитания детей отцов, матерей, которые успешно совмещают деловую и личную жизнь. Нам хотелось бы предложить ввести на базе Нацкомиссии институт послов семейных ценностей по примеру Института послов доброй воли ЮНИСЕФ. Думаю, у нас достаточно личностей, лидеров общественного мнения, которые могли бы стать ролевыми моделями», - отметил вице-министр информации Александр Данилов.

По словам члена Национальной комиссии Азизы Шожеевой, в трудном положении находится детская литература и производство детского контента. Как уточнила спикер, детский телеканал «Балапан» рассчитан на определенную целевую группу, а подростки этой мерой не охвачены.

«У нас нет детского кино, детских книг. Творческие личности, как Зира Наурызбаева и Лилия Калаус, которые работают в этой нише, написали трилогию про Бату. Книгу уже перевели на английский язык и даже опубликовали на Amazon Publishing. Они сделали это на собственном энтузиазме, привлекая собственные средства. У нас есть группа замечательных женщин, которые переводят на казахский язык Гарри Поттера и популярные детские бестселлеры. Они делают это на собственные средства. Что будут смотреть дети, если пойдут в кинотеатр? «Той любой ценой» или «Келинка тоже человек». Поэтому хотела предложить подключиться к этой работе Министерство культуры и спорта. В рамках работы Национальной комиссии, мы внесем резолюцию, чтобы при формировании бюджета на производство художественного или иного контента обязательный норматив закладывался из расчета на детское кино и мультфильмы, поскольку сейчас все средства направляются только на фильмы для взрослых», - пояснила Азиза Шожеева.

Заместитель руководителя Администрации Президента РК Аида Балаева подчеркнула, что соответствующее поручение давал Глава государства Касым-Жомарт Токаев.

«Совершенно солидарна с вами в том плане, что мы должны пересмотреть и литературу, и анимацию, и документалистику, и кино. В рабочих группах с участием государственных органов будет предметный и полезный разговор. Самое главное – будут выработаны конкретные решения», - добавила Аида Балаева.

В качестве главного направления в работе Национальной комиссии главный редактор газеты «Семей таңы» Риза Молдашева рассматривает совершенствование системы образования.

«Необходимо внедрить концепцию воспитания в дошкольном образовании и в начальных классах, поскольку в эпоху информационных технологий духовные ценности сдвинулись на второй план. Учащиеся школ должны владеть цифровой и медиаграмотностью. Наряду с этим, предлагаю внедрить предмет «Адамгершілік әліппесі», основанный на национальном коде. Первым делом в рамках этого предмета следует обучить святым понятиям, возрождающим духовное богатство. В Японии школьников обучают «Основам человечности». Таким образом, каждый японец сегодня пропагандирует сакуру и дух самурая», - сказала Риза Молдашева.

Руководитель Союза многодетных матерей «Талбесік» Ляззат Кожахметова предложила создать при школах Совет отцов.

«В школах 90% преподавателей – женщины. Дома также воспитанием детей больше занимаются женщины. В обществе низка роль мужчин в воспитании детей. В этой связи при школах предлагаю создать Совет отцов. Думаю, по многим вопросам отцы должны вести отдельную беседу с детьми», - пояснила спикер.

Ляззат Кожахметова также предложила возобновить субботники для школьников, чтобы они заботились и защищали окружающую среду. Кроме того, использование мобильных телефонов в школах нужно ограничивать, по мнению руководителя союза многодетных матерей.

«В некоторых школах и гимназиях сотовые телефоны оставляют в гардеробах или шкафчиках. Мы должны сделать эту меру обязательной, потому что выявляются факты шантажа, когда дети снимают друг друга на камеру, либо снимают на камеру учителя. Ребенок получает психологическую травму. Поэтому, если ребенок переступил порог школы, он должен оставить телефон в гардеробе», - считает спикер.

Кроме того, Ляззат Кожахметова предложила запустить оперативную линию для оказания психологической помощи мамам детей с ограниченными возможностями. По ее мнению, в семьях, где воспитываются дети с ограниченными возможностями, много разводов и недопонимания. По ее словам, отец и мать с психологической точки зрения зачастую не могут воспринять диагноз ребенка.

Другой спикер - член Национальной комиссии Элина Паули считает, что необходимо увеличить количество внешкольных организаций.

«Мы должны обеспечить детям равный доступ к получению дополнительного образования. В качестве примера можем перенять опыт соседних стран по волонтерским мобильным группам или мобильным этнопаркам. Необходимо увеличить количество организаций, где можно получить дополнительное образование, чтобы повысить потенциал детей и обеспечить право доступа на различные кружки и секций. Наша задача – вовлечение детей и подростков в общественные и патриотические инициативы. Воспитательную работу в школах нужно адаптировать под реалии времени. Процесс обучения и воспитания неразрывно связаны друг с другом», - сказала Элина Паули.

Заместитель руководителя Администрации Президента Аида Балаева отметила, что каждое озвученное предложение должно обсуждаться в специальных группах. Она отметила, что к этой работе должны активно подключиться региональные комиссии.

«Если эти вопросы будут обсуждаться, а госорганы прислушаются к их предложениям, рассмотрят пути их реализации, то многие вопросы нашли бы свое решение. Со своей стороны, как председатель Национальной комиссии направила предложения. Мы посетим регионы и изучим работы комиссий», - сказала Аида Балаева.

Не менее острую тему затронула член Нацкомиссии Клара Толенбаева. По ее словам, в Казахстане недостаточно современных детских песен и репертуара для детей и подростков.

«Хочу внести предложение Министерству культуры. Необходимо больше проводить конкурсы среди композиторов на написание детских песен. Когда выступаем в качестве жюри, то отмечаем, что дети исполняют песни, не соответствующие их репертуару. Очень сложно воспринимать, когда ребенок поет о любви и глубоких чувствах», - добавила Клара Толенбаева.

Вопрос существенного дисбаланса в жизни сограждан между работой и семьей затронула Бибигуль Нурашева.

«Из-за переработки родители реже беседуют с детьми, связь теряется. Предлагаю усилить институт государственной инспекции труда. То есть, они должны научить работодателей работать в рамках правового поля, чтобы родители не оставалась после работы на переработку. Необходимо внедрить меру борьбы с правовым нигилизмом. Давайте обучать людей их правам», - сказала Бибигуль Нурашева.

Заместитель руководителя Администрации Президента Аида Балаева подчеркнула актуальность озвученных предложений.

«Единая школьная форма, подготовка к армии, Совет отцов – эти вопросы обсуждались ранее. Тем не менее, вопросы еще не нашли решения. Представители двух министерств присутствуют на встрече. В дальнейшем обеспечим участие представителей всех ведомств. Министерством утверждена образовательная программа. Думаю, по каждой сфере не стоит усложнять образовательную программу. Президент также говорил об этом. Программы нужно сделать так, чтобы они соответствовали уровню знаний учащихся. Были озвучены хорошие предложения по поводу детской литературы и контента. Это очень актуально. Думаю, мы должны тесно работать с Союзом писателей», - сказала Аида Балаева.

Председатель Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике предложила разработать правила и положения конкурса для написания детских песен.

«Мы не должны затягивать с этим вопросом, поэтому нужно провести конкурс. До конца этого года - в Год детей издадим репертуар песен. После того, как разработаем предложения, мы можем разместить их в СМИ. В конкурсе могут принять участие все композиторы вне зависимости от возраста и опыта. Все предложения актуальны. Мы обсудим пути реализации предложений, внесем в протокол заседания комиссии. Уполномоченным органам будет дано соответствующее поручение. Все зависит от нашей активности и инициативности. Все озвученные инициативы следует проанализировать. Многие неправительственные организации не работают над этими проектами. Мы можем обратиться к ним, чтобы совместно реализовать проекты. Важен конечный результат. Хочу поблагодарить членов комиссии за активное участие, за хорошие инициативы и предложения. Самое главное - мы утвердили план работы. Учитывая предложения, будем обсуждать глобальные актуальные темы. Думаю, нам уже необходимо начать работу над планом следующего года», - резюмировала Аида Балаева.



