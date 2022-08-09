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    • Какие вопросы больше всего волнуют население Казахстана

    9 Августа 2022 11:58

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр информации и общественного развития РК Аскар Умаров озвучил наиболее часто задаваемые населением вопросы в рамках встреч с руководителями госорганов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В рамках выездных встреч в регионы министрами зафиксирован ряд актуальных вопросов граждан. Наиболее волнующими население вопросами являются качество мобильной связи и Интернета в городах и сельских населенных пунктах, электрификация и газификация регионов, обеспечение качественной питьевой водой, обязательное социальное медицинское страхование», - сказал Аскар Умаров на заседании Правительства.

    Как показал анализ, также народ интересуется повышением заработной платы сотрудникам промышленных предприятий, вопросами лиц с инвалидностью, ротацией руководителей организаций образования, усыновлением детей, дистанционным форматом обучения, обновлением учебных программ, а также подушевым финансирование спортивных секций и творческих кружков.


    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    #Правительство РК #Интернет #Общество #МИОР
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