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    Какие водоемы представляют опасность зимой в Алматы

    7 Декабря 2022, 16:06

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На территории Алматы имеется 10 водоемов, представляющих угрозу в зимний период. Спасатели города проводят рейды на данных водоемах. Об этом сообщил начальник управления гражданской обороны ДЧС Алматы Исхар Савазов на брифинге в региональной службе коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В связи с незначительным понижением температуры воздуха на водоемах образуется лед, который не выдерживает веса человека. Ежегодно тонкий лед становится причиной гибели людей.

    Список опасных водоемов:

    вТурксибском районе – Аэропортовское озеро, заводи реки Карасу, озеро Пархач, пруд в микрорайоне Кайрат;

    в Жетысуском районе – Первомайские пруды в микрорайоне Кемел;

    в Алатауском районе– озеро в микрорайоне Томирис, пруд в микрорайоне Карасу, пруд в микрорайоне Байбесык;

    в Медеуском районе – безымянный водоем в микрорайоне Колсай, озеро Юннатское в микрорайоне Сулусай.

    Исхар Савазов отметил, что в целях недопущения чрезвычайных ситуаций, связанных с гибелью людей на водоемах в зимний период, районные управления по ЧС совместно с акиматами районов на водоемах (прудах), подверженных чрезвычайным ситуациям, установили 22 запрещающих знаков «Осторожно, тонкий лед!», «Рыбная ловля запрещена!».

    Кроме того, за истекший осенне-зимний период проведено 120 рейдов, в ходе которых спасатели раздали около 1500 памяток.

    ДЧС Алматы настоятельно рекомендует гражданам не оставлять детей без присмотра, а также ежедневно предупреждать их, что сейчас находиться на льду очень опасно, тем более устраивать игры.

    Спасатели призывают жителей не выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости, не переходить или проезжать в не огражденных и не охраняемых участках водоемов, не пробивать лунки для рыбной ловли и других целей, не выходить на лед в одиночку, не проверять прочность льда ногой, быть осторожными, под снегом могут быть полыньи, трещины или лунки.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Безопасность Общество ДЧС
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