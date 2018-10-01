Какие вирусы гриппа будут циркулировать в СКО в этом эпидсезоне

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Санитарные врачи Северо-Казахстанской области рассказали, какие вирусы гриппа будут циркулировать в этом эпидсезоне и когда он начнется, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководитель отдела эпиднадзора за инфекционными и паразитарными заболеваниями департамента охраны общественного здоровья Фарида Мухамеджанова сообщила, что эпидсезон ОРВИ и гриппа начнется уже в октябре и продлится до мая следующего года. Циркулировать будут вирусы гриппа А(H1N1), А (H3N2) и В.

«ВОЗ проводит лабораторное слежение, дозорный эпидемиологический надзор. При генетической расшифровке можно отследить, как меняется вирус. В прошлом году был А1 (Мичиган), в этом году он остался. Был А3 (Гонконг), однако в некоторых странах началась циркуляция другого вируса, поэтому в этом году заменили на А3 (Сингапур). Заменили вирус В - Брисбен на Колорадо. Вирус гриппа, особенно тип А1 сильно мутирует. Поэтому его отслеживают и меняют вакцину», - рассказала Ф.Мухамеджанова.

Против циркулирующих в этом году вирусов в регионе закупили 60 тысяч доз российской вакцины «Гриппол Плюс». Бесплатные прививки поставят всем, кто входит в так называемую группу риска: часто болеющие дети, люди с хроническими заболеваниями, медработники и так далее. Все желающие привиться от гриппа могут получить вакцину платно в любой поликлинике. Ф.Мухамеджанова говорит, что прививаться нужно каждый год. Напряженность иммунитета с каждым месяцем падает примерно на 10%.

«Прививаться нужно перед эпидсезоном. Массовый подъем заболеваемости гриппом в нашей области начинается в конце декабря, пик приходится на январь. Вторая волна обычно бывает в марте. Как правило, начинается с гриппа типа А, завершается - типом В. Но случается, что типа А не бывает вообще. Мы граничим с Россией, к нам приходят вирусы оттуда. Все отслеживается», - рассказала Ф.Мухамеджанова.

В прошлом эпидсезоне в Северо-Казахстанской области зарегистрирован 201 лабораторно подтвержденный случай гриппа.

«Чтобы создать защиту в обществе, в идеале нужно, чтобы охват прививками составил 95% и выше. В организованных коллективах хотя бы не ниже 75%. У нас пока прививают 10-12%», - отметила Ф.Мухамеджанова.

В Северо-Казахстанской области вакцину против гриппа получили уже более 5 тысяч человек.