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    Какие виды спорта исключили из следующих Олимпийских игр

    16 Августа 2021, 12:22

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Организационный комитет Олимпийских игр-2024, которые пройдут в Париже, опубликовал на сайте список утвержденных видов спорта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Так, из списка убрали карате, бейсбол и софтбол.

    Вместо них на Играх появятся брейк-данс, а также спортивное скалолазание, скейтбординг и серфинг. Последние три вида Международный олимпийский комитет включал и в программу предыдущей Олимпиады в Токио.

    Оргкомитет заявил, что программа окончательная и не подлежит изменению. В своем выборе комитет ориентировался на популярность видов спорта в соцсетях, среди молодежи, а также зрелищность.

    Между тем представители Всемирной федерации карате заявили, что итоги первого олимпийского выступления этого вида спорта заслуживают того, чтобы остаться в списке Игр и в дальнейшем.

    «Мы окончательно показали всему миру, что карате — уникальный вид спорта, и продемонстрировали достоинства, которые мы приобрели, чтобы быть включенными в олимпийскую программу в качестве постоянного вида спорта. Все любители спорта во всем мире смогли насладиться дополнительными ценностями, которые карате привносит в олимпийское движение», — сказал президент WKF Антонио Эспинос.

    Решением исключить карате из перечня Игр возмутился и олимпийский чемпион Стивен Да Коста, который победил в категории до 67 кг.

    «Я чертовски много тренировался. Я взял на себя роль фаворита. Я привез золото во Францию. Я высоко нес флаг. Я был на седьмом небе. Просыпаться больно. В 2024 году при вашей поддержке я хочу защитить свой олимпийский титул в Париже», — написал спортсмен в Twitter.

    Напомним, что карате впервые включили в программу Олимпиады на играх-2020 в Токио, это позволило отечественным каратистам Дархану Асадилову и Софье Берульцевой завоевать для Казахстана две бронзы.

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    Спорт Олимпиада
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