Какие виды интернет-мошенничества распространены в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Распространенный вид интернет-мошенничества в Казахстане – получение предоплаты с помощью торговых онлайн-платформ. Об этом сообщил начальник Центра по борьбе с киберпреступностью департамента криминальной полиции МВД РК Жандос Суюнбай в интервью телеканалу «Atameken Business», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня в нашей стране часто совершаются мошеннические действия с помощью торговых онлайн-платформ. То есть, просят предоплату за товар. После того, как деньги поступят, телефон отключается или блокируется. За семь месяцев этого года зарегистрировано около 4 тыс. преступлений, связанных с работой торговых онлайн-платформ. Следующий широко распространенный вид интернет-мошенничества – связываться с жителями, назвавшись сотрудниками полиции. Таким путем стараются узнать персональные данные граждан», – сказал Жандос Суюнбай.

Начальник Центра также сообщил, что в Казахстане практикуется обман граждан путем предоставления ложной информации. Этот вид мошенничества часто наблюдается в Olx.kz, где размещаются объявления о продаже определенного товара, фотографии. Затем просят от покупателя предоплату, заверяя в том, что товар будет отправлен. После получения денег мошенники удаляют свои сообщения. По таким фактам с начала года зарегистрировано около 2 тыс. преступлений.



