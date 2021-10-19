Какие виды динозавров существовали на территории Казахстана, исследовал третьеклассник из Темиртау

ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ – Ученик третьего класса гимназии имени Тохтара Аубакирова города Темиртау Александр Алиев завоевал первое место в ежегодном республиканском конкурсе научно-исследовательских проектов «Одарённый молодой учёный – 2021». Его работа о динозаврах была признана лучшей в номинации «Дарын», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Мальчик начал увлекаться динозаврами пять лет назад. Родители его интерес всячески поддерживали. Покупали энциклопедии и книги, игрушечных ящеров. Сейчас в коллекции Саши около 100 фигурок.

«Сын больше пяти лет интересуется динозаврами. Черпает информацию отовсюду. Мы даже посетили в Египте парк динозавров. Там огромные фигуры. И получилось так, что он затмил гида. Рассказал о каждом из динозавров больше, чем знал опытный экскурсовод», – рассказывает мама Саши Елена Шатова.

Саша отлично учится. Любит математику и английский. И мечта о будущем у него серьёзная. До 6 лет он хотел быть премьер-министром. Теперь мечтает стать президентом. Но самым большим его увлечением остаются динозавры.

«В классе все знают о Сашином хобби. Он постоянно рассказывает ребятам что-нибудь новое о динозаврах. Идея проекта возникла на уроке естествознания. Мы рассматривали тему «Животные, которые обитали на территории Казахстана». И дети задались вопросом, а были ли динозавры на территории нашей республики. Саша заинтересовался, и я дала ему задание – узнать как можно больше об этом», – говорит учительница начальных классов Ольга Штер.

Так, год назад родился проект. Вместе с учителем Саша начал штудировать книжные источники и интернет. Сначала была обычная карта, где отметили ареалы обитания динозавров. Так как мы живём в мире высоких технологий, было решено сделать онлайн-карту. На ней размещены динозавры, когда-то населявшие Казахстан.

«К примеру, на месте Карагандинской области жил когда-то самый крупнейших хищник из семейства динозавров – тираннозавр, или тирекс. Если навести курсор на онлайн-карте на картинку с любым из динозавров, можно узнать о нём много интересного», – объясняет Ольга Штер.

Саша вместе с учителем в своей работе указали более 10 видов ящеров, некогда обитавших на территории Казахстана.

Проект участвовал в гимназических и городских конференциях. Узнав о республиканском конкурсе, Ольга Штер отправила заявку. Работа «Какие динозавры жили в Казахстане?» жюри не просто заинтересовала, ей дали высокую оценку и присудили первое место.

За талант и стремление к знаниям мальчика наградили специальным дипломом, удостоверением и нагрудным знаком «Юный учёный». Проект был включён в республиканскую книгу-сборник.

В настоящее время вместе с учителем Саша Алиев продолжает работу над проектом.



