Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Астана

    Какие ветхие дома и общежития будут снесены в этом году в столице

    15 Октября 2021, 14:25

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какие ветхие дома и общежития будут снесены в этом году в столице, рассказал аким города Нур-Султана Алтай Кульгинов. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «У нас очень много бараков в Сарыаркинском и Алматинском районах, это старые дома. Много старых общежитий и старых пятиэтажных домов прошлого века. В этом году 250 семей мы переселим», - сказал Алтай Кульгинов.

    Градоначальник отметил, что после решения проблемы дольщиков упор будет делаться на снос ветхого жилья.

    «Мы с коллегами обсуждали, в 2022-2023 годах проблемы дольщиков, все 150 домов - решим. Но с 2022 года хотим акцентировать внимание на снос ветхого жилья и акцпентировать высвобождаемые средства на снос ветхого жилья и переселение людей из аварийных домов», - добавил Алтай Кульгинов.

    Было отмечено, что по улице Янушкевича будут снесены два общежития.

    Ранее аким сообщил , какие проблемные объекты долевого строительства будут завершены в этом году в столице.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Астана Акимат Строительство Жилье
    Новости по теме
    Новости по теме
    Школам Уральска переданы новые автобусы
    Назначен и.о. руководителя Управления строительства Алматы
    Сакен Мамытов назначен акимом Сарысуского района Жамбылской области
    100 новых автобусов пополнят пассажирский автопарк Актобе
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    3 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    4 Заморозки прогнозируют в СКО
    5 Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии