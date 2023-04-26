Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 453.39 eur/kzt 498.18

    rub/kzt 5.63 cny/kzt 65.5
Прогноз погоды
Астана+20+22℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Какие варианты рассматривает Минэкологии для обеспечения водой Астаны

    26 Апреля 2023, 14:25

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Министерстве экологии и природных ресурсов Казахстана рассматривают три возможных варианта обеспечения водой столицы. Наиболее вероятный из них – это сброс воды с канала Каныша Сатпаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Обеспечение города Астаны питьевым водоснабжением и соответственно техническим водоснабжением сейчас стоит остро. Мы рассматриваем несколько вариантов. Первое – это безальтернативный источник – астанинское водохранилище. Как вы знаете, на сегодня его наполняемость составляет всего 334 млн кубов воды. Ожидаемый приток был около 160 млн, но, к сожалению, пришло всего около 50 млн. В связи с этим у нас сейчас единственный источник, через который есть возможность на канал Нура-Есиль сбросить воду – это канал Каныша Сатпаева», - сказал председатель Комитета по водным ресурсам Министерства экологии и природных ресурсов Нурлан Алдамжаров во время заседания в Сенате Парламента.

    По его словам, для осуществления этого проекта имеются насосные станции, поэтому эта возможность в настоящее время прорабатывается.

    Также в Министерстве рассматривается Нуринское месторождение питьевых вод, по этому проекту было разработано технико-экономическое обоснование. Запасы месторождения составляют 48 тысяч кубов воды в сутки. Этого, к сожалению, для всей Астаны не хватит, поэтому оно рассматривается как аварийный резервный источник.

    «И третье – строительство хранилища Бузулук. На сегодня разрабатывается проектно-сметная документация, будет готова в конце этого года. Там объем 800 млн кубов воды, но расстояние от этого водохранилища до Астаны будет около 300 км. Если мы будем в обратную сторону до Астаны тянуть, то этот водовод, возможно, нам обойдется за полтриллиона, даже может быть больше. Эти вопросы с повестки не снимаем, но сейчас, чтобы в краткосрочном периоде решить проблему, мы рассматриваем канал Каныша Сатпаева», - заключил он, отвечая на вопрос депутата Нурлана Бекенова.

    Сенатор возмутился тем, что решение проблемы с обеспечением воды в Астане затянулось, и стоимость проекта выросла за последние пять лет в разы. Он заявил, что через 5 лет столица Казахстана может остаться без воды.

    В марте текущего года сообщалось, что в Астане в определенные часы будет снижен напор воды. Эти меры принимаются в связи с ростом населения города, интенсивной застройкой столицы и возникшим дефицитом проектных мощностей по производству питьевой воды. Эти меры будут приниматься до запуска новой насосно-фильтровальной станции. Строительство станции началось осенью 2021 года, завершение планируется летом этого года.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Астана Минэкологии Вода
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстан и Таджикистан обсудили подходы в использовании водных ресурсов
    Почти на четверть увеличен бюджет на водоснабжение в Костанайской области
    Сроки завершения строительства проблемных объектов водоснабжения назвали в Минэкологии РК
    Комплекс мер для решения вопроса с водоснабжением разработали в Балхаше
    Популярное
    1 Судья Верховного суда Дана Токмурзина освобождена от должности
    2 Мурат Умралеев назначен акимом Шынгырлауского района ЗКО
    3 Особенного ребенка избивали в детском саду в Астане
    4 Сотрудничество в авиационной сфере обсудили Премьер-Министр РК и глава компании TAV Airports Holding
    5 Снижение вреда в борьбе с вредными привычками: эксперты обсудили эффективность подхода
    Новости партнеров