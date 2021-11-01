Какие вакцины остались в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов перечислил используемые в стране вакцины против коронавирусной инфекции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Из шести зарегистрированных в Казахстане вакцин против КВИ («Гам-КОВИДВак» («Спутник V»), QazVac, Hayat-Vax, CoronaVac и Sinopharm, Pfizer/BioNTech), вакцины CoronaVac, Sinopharm и Pfizer/BioNTech являются вакцинами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения», - написал Ералы Тугжанов в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, в настоящее время в стране вакцинация продолжается вакцинами «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»), QazVac и Sinopharm. В ноябре текущего года ожидается поставка первой партии вакцины Pfizer/BioNTech, всего планируется поставка 4 млн доз указанной вакцины для охвата вакцинацией 2 млн человек.

Ранее Ералы Тугжанов рассказал об охвате населения вакцинацией против коронавирусной инфекции. Он сообщил, что с целью создания коллективного иммунитета в стране в октябре 2021 года целевая группа подлежащих вакцинации против КВИ до конца года увеличена до 11,39 млн человек, с целью общего охвата населения более 60% с учетом мировой практики.