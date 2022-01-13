Какие вакцины доступны жителям СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В управлении здравоохранения Северо-Казахстанской области рассказали, достаточно ли в регионе вакцин против коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы ведомства, в наличии имеется достаточное количество доз вакцин «Cпутник V», QazVac и Vero Cell. В частности, первого компонента вакцины «Cпутник V» - 8,8 тысячи доз, второго компонента – 28,8 тысячи доз. Вакцины Vero Cell в регионе 63 тысячи доз, отечественного препарата QazVac – 12,5 тысячи доз.

Для вакцинации подростков, беременных и кормящих женщин имеется 61 тысяча доз вакцины Pfizer.

По области функционируют 105 прививочных пунктов.

На 12 января первый компонент вакцины против коронавируса получили 280 130 человек. Полный курс вакцинации прошел 257 731 житель региона. Ревакцинировались более 37 тысяч человек.

Между тем в регионе наметилась тенденция к ухудшению ситуации с распространением коронавируса. Буквально за три дня ежесуточное число инфицированных возросло почти в 3,5 раза. Если 10 января по области выявили всего девять новых случаев, то сегодня, 12 января, зарегистрировали за сутки уже 31 инфицированного.







