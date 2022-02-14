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Какие вакцины доступны в Казахстане, рассказали в Минздраве

14 Февраля 2022 12:17
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Какие вакцины доступны в Казахстане, рассказали в Минздраве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Ажар Гиният рассказала о вакцинах, доступных на сегодняшний день в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Обеспечить достаточное количество вакцин, одобренных Всемирной организацией здравоохранения, для всех категорий граждан, в том числе для ревакцинации. С февраля 2021 года в регионы поставлено более 27 млн. доз вакцин, в том числе 6,4 млн. доз вакцины І компонента и 6,4 млн. доз вакцин ІІ компонента «Спутник V», 2,9 млн. доз «QazСovid-in» (QazVac), 1 млн. доз вакцины «Hayat Vax SARS-CoV-2 Vero Cell» (Синофарм), 500 тыс. доз вакцины «КоронаВак» (Синовак), 6 млн. доз вакцины «Синофарм», 4 млн. доз вакцины «Комирнати» (Пфайзер) и 150 тыс. доз вакцины «Спутник Лайт», - сообщила Ажар Гиният в своем ответе на депутатский запрос.

По ее словам, с августа 2021 года в стране имеется доступ получения первичной вакцинации против КВИ вакциной «Sinopharm» (Китай), которая одобрена ВОЗ, для всех категорий граждан и вакцины «Комирнати» (Пфайзер) для подростков в возрасте от 12 до 17 лет, беременных и женщин в периоде лактации.

«На сегодня все регионы обеспечены достаточным количеством данных видов вакцин. Также, с 14 января текущего года вакцина «Комирнати» компании «Пфайзер» доступна для ревакцинации наиболее уязвимых групп населения, как медицинские работники и лица в возрасте 60 лет и старше. Вместе с тем, на сегодня произведен закуп 2,5 млн. доз вакцины против КВИ, из них 500 тыс. доз вакцины «QaсVac» и 2 млн. доз вакцины «Sinopharm», - заключила А. Гиният.


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#Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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