Какие услуги планируют оцифровать на бирже труда

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Составлена дорожная карта по цифровизации государственной программы «Енбек» и сферы занятости в целом. Об этом сообщил вице-министра труда и социальной защиты населения РК Нариман Мукушев, передает МИА «Казинформ».

Нариман Мукушев в Telegram обозначил меры занятости, которые планируется начать оказывать в цифровом формате в текущем году.

Во-первых, все начинается с услуги «регистрация лиц, ищущих работу» на egov.kz в разделе «Трудоустройство и занятость». Регистрируясь, гражданин сообщает что без работы и хочет, чтобы государство помогло найти новую.

Далее обычно следует поиск работы, это давно можно сделать на портале enbek.kz.

Если вдруг по какой-либо причине работа не найдена, то гражданину будет дистанционно присваиваться статус безработного, что дает право на получение социальной выплаты по потере работы.

«И тут для безработных открываются все меры занятости, которые предусмотрены в госпрограмме «Енбек». Сейчас их оказывают только центры занятости, и, к сожалению, там возникает человеческий фактор, что всегда нехорошо. Но после оцифровки, все эти меры будут доступны каждому на enbek.kz. Войдя на портал, можно будет выбрать интересующий вид поддержки и воспользоваться. То же самое касается работодателя», - отметил вице-министр.

Перечень мер, которые планируется начать оказывать в цифровом формате на Электронной бирже труда в этом году:

1. Общественные работы (временная занятость для безработных, имеющая социальную направленность)

2. Молодежная практика предназначена (получение первоначального опыта работы по полученной профессии.

3. Социальные рабочие места (созданные работодателем рабочие места для безработных с субсидированием их заработной платы)

4. Обучение основам предпринимательства по проекту «Бастау Бизнес». Тут выписка направления и дальнейшее обучение на портале НПП Атамекен.

5. Микрокредитование.

6. Организация краткосрочного профессионального обучения (подготовка, переподготовка и повышение квалификации по востребованным на рынке труда профессиям и навыкам)

7. Мобильность трудовых ресурсов (добровольное переселение граждан на новое место жительства для трудоустройства или открытия дела, субсидируемое государством)

«Простой пример. Я потерял работу, зарегистрировался на egov.kz, захожу на enbek.kz и вижу, что там нет вакансий по моей профессии, но есть краткосрочные курсы переквалификации на другую профессию, которая востребована. Я на неё прямо на сайте подаю, выбираю учебный центр, где хочу обучиться, прохожу обучение, а потом акимат уже платит за обучение центру. То есть, не центр занятости выбрал учебный центр, а сам безработный! Это ключевой момент. И работодатели сами будут выбирать работников, не по направлению», - разъяснил Н.Мукушев.

В планах министерства - до конца года всю эту работу осуществить. Это позволит обеспечить выбор для граждан, прозрачность получения этих мер и, конечно, удобство для граждан, ведь уже не придется физически обращаться в центры занятости, отметил Н.Мукушев.