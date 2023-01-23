Какие услуги оказывают в молодежном центре здоровья

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Молодежные центры здоровья (МЦЗ) предоставляют медицинскую, лечебно-профилактическую помощь, психосоциальные и юридические услуги несовершенолетним в возрасте от 10 до 18 лет и молодежи в возрасте от 18 до 29 лет по вопросам репродуктивного и психического здоровья. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национального центра общественного здравоохранения МЗ РК.

Какие услуги, помощь и поддержку можно получить в молодежном центре здоровья?

Информационные услуги по вопросам охраны репродуктивного и психического здоровья;

Консультативная помощь гинеколога, уролога, дерматовенеролога;

Лечебно- профилактическая помощь: профилактика, диагностика и лечение заболеваний репродуктивного здоровья (в том числе ИППП);

Медико-психологическая помощь, в том числе психологическая диагностика, коррекционная поддержка, консультативная помощь.

Правило четырех «Д» – принцип работы молодежных центров здоровья

Доступность -медицинские услуги в рамках ОСМС оказываются бесплатно

Добровольность- добровольный выбор услуг молодежного центра здоровья

Доброжелательность -в центре царит атмосфера дружелюбия и поддержки.

Довериеерсонал МЦЗ соблюдает конфиденциальность, то есть все, что пациент расскажет врачу, останется между ними.

По данным управлений здравоохранения 17 областей и г.г. Астана, Алматы и Шымкент, на момент отчета по итогам 2022 года в республике функционируют 191 МЦЗ, которые оказывают комплексные медико–психосоциальные услуги подросткам и молодежи. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года - 166 МЦЗ наблюдается увеличение количества МЦЗ в 1,2 раза или на 15%.

В разрезе регионов функционируют МЦЗ: в Акмолинской – 2, Актюбинской – 9, Алматинской – 24, Атырауской – 13, ВКО – 5, ЗКО – 4, Карагандинской – 9, Кызылординской – 8, Костанайской – 1, Мангистауской – 1, Жамбылской – 19, Павлодарской – 11, Туркестанской – 9, Абайской – 7, Жетисуской – 12, Улытауской – 2, СКО – 5 и в городах Алматы – 15, Астана – 16, Шымкент – 19.

В городах республики функционируют 118 молодежных центров здоровья. По итогам 2022 года (124 МЦЗ) наблюдается увеличение количества МЦЗ в городах республики на 1,2 раза в сравнении с аналогичным периодом 2021 года (104 МЦЗ). По этому показателю лидируют г. Шымкент - 19, г. Астана– 16, г. Алматы – 15, Карагандинская область – 9, Павлодарская – 10, Актюбинская – 9, Жамбылская – 9.

По РК в сельской местности функционируют 67 молодежных центров здоровья. По итогам 2022 года (67 МЦЗ) наблюдается увеличение количества МЦЗ в селах республики на 10 % в сравнении с аналогичным периодом 2021 года (59 МЦЗ). Наибольшее количество МЦЗ в сельской местности наблюдаются в Алматинской области – 24, Жамбылской области – 10, Кызылординской области – 7, Туркестанской области – 6, СКО – 3.

Общее количество подростков и молодежи, обратившихся к специалистам МЦЗ по итогам 2022 года составило 728 628 человек, что в 2,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года (285169). Из них 635 888 первичных обращений (87,2 %), 92 740 повторных обращений (12,8%). А также из них лица мужского пола – 310 296 (42,5%), женского пола – 418 332 (57,5%).

По итогам 2022 года из общего числа обратившихся к специалистам МЦЗ - 728 628 человек, 79 % - 575 957 городские жители и 21 % - 152 671 житель села.

По возрастным группам: 10-14 лет – 161 839 (22,2 %) человек, 15-18 лет – 287 433 (39,4 %) человек, 19-24 лет – 160 556 (22 %) человек и 25-29 лет – 118 801 (16,4 %) человек.



