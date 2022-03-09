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    Какие услуги ЕНПФ можно получить без удостоверения личности

    9 Марта 2022, 14:31

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - ЕНПФ расширяет линейку цифровых услуг, оказываемых вкладчикам (получателям). На сегодняшний день отдельные пенсионные улуги можно получить в ЕНПФ без предъявления удостоверения личности. Для этого достаточно иметь цифровую (электронную) версию удостоверения личности в мобильном приложении еGovMobile. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу пенсионного фонда.

    С электронной версией удостоверения личности гражданина Республики Казахстан при личном обращении в подразделения ЕНПФ можно получить выписку с индивидуального пенсионного счета;

    внести изменения и (или) дополнения в реквизиты;

    измененить (определить) способ информирования о состоянии пенсионных накоплений.

    Теперь к вышеназванным услугам добавилась возможность осуществления перевода пенсионных накоплений в страховую организацию с использованием электронной версии удостоверения личности.

    При личном обращении в подразделения ЕНПФ для осуществления перевода пенсионных накоплений из ЕНПФ в страховую организацию необходимы следующие документы:

    копия документа, удостоверяющего личность вкладчика (получателя), и его оригинал либо электронный документ из сервиса цифровых документов для обозрения;

    оригинал договора пенсионного аннуитета/оригинал дополнительного соглашения к действующему договору пенсионного аннуитета, заключенного вкладчиком (получателем) со страховой организацией;

    заявление о переводе пенсионных накоплений по форме, утвержденной внутренним документом ЕНПФ.

    Отметим, что воспользоваться цифровой (электронной) версией удостоверения личности возможно при личном обращении непосредственно в подразделения ЕНПФ.

    В случае, если у обратившегося лица документ, удостоверяющий личность, является недействительным, то в мобильном приложении eGovMobile электронная версия документа будет отсутствовать.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    ЕНПФ Цифровой Казахстан Общество
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