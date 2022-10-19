Какие условия создают для особенных детей в костанайских школах

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — О том, как организован учебный процесс для детей с особыми образовательными потребностями в Костанайской области, в ходе брифинга в региональной службе коммуникаций рассказала заместитель руководителя управления образования Айман Ибраева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации руководства ведомства, в Костанайской области для детей с особыми образовательными потребностями действуют 4 психолого-медико- педагогических консультации и 14 кабинетов психолого-педагогической коррекции (КППК).

«В настоящее время выявлено и обследовано 9 684 ребенка, в том числе 2018 детей-инвалидов, что на 4,2% выше показателя прошлого года. В 377 школах области охвачены инклюзивным образованием 3 846 детей, что составляет половину от общего количества детей с особыми образовательными потребностями, подлежащих обучению. На сегодня созданы условия для инклюзивного образования в 415, или 87% школ, в 149, или 79% дошкольных организациях, в 19, или 56% колледжах»,- сообщила А. Ибраева.

В этих организациях, как отмечают в управлении, обеспечена безбарьерная среда. Также приобретены специальные учебники и учебно-методические комплексы на общую сумму 39,1 млн тенге. В этом году на адаптацию 27 организаций образования из бюджета предусмотрено 37,6 млн тенге.

«Создаются условия для коррекции детей раннего возраста. При 12 дошкольных организациях открыты 23 специальные группы, в которых получают коррекционную помощь 292 ребенка. До конца года будет открыта коррекционная группа для детей дошкольного возраста на 100 детей в рамках государственного заказа»,- добавила замруководителя ведомства.

Важным шагом в развитии спецобразования в регионе стало открытие в 2021 году интерната для детей из отдаленных сел в Аркалыкской специальной школе и группы для детей с нарушениями речи в дошкольном отделении. Также впервые в области - открытие кабинета психолого-педагогической коррекции для слабовидящих детей в Костанайском специальном комплексе.

«Сейчас эти дети уже обучаются в первом классе, а в кабинете психолого-педагогической коррекции проведен новый набор. Благодаря таким мерам дети с нарушениями зрения и речи из всех районов получают раннюю коррекционную поддержку и возможность социализации»,- уверена А. Ибраева.

По данным ведомства, в течение 10 лет в области действовало 12 кабинетов психолого-педагогической коррекции. Но уже в 2021 году были открыты 2 новых кабинета, что позволило охватить ранней коррекционной помощью более 80-ти детей.

Также с 2019 года в области стали открываться кабинеты поддержки инклюзии. В текущем году из облбюджета выделено 45,7 млн тенге для открытия 8 кабинетов поддержки инклюзии в Мендыкаринском, Костанайском, Амангельдинском, Б.Майлина районах и городах Костанае, Рудном. Также частным фондом выделено 3 млн тенге для открытия двух кабинетов в Сарыкольском и Житикаринском районах.

«Таким образом, если на начало года в области действовало 4 кабинета поддержки инклюзии, то до конца 2022 года их будет 14. Также на 2023 год запланировано открытие еще 5 кабинетов поддержки инклюзии: в Аулиекольском, Алтынсаринском, Денисовском, Карабалыкском районах и в Лисаковске. В регионах, где они отсутствуют, до 2025 года будут открыты доказавшие свою эффективность кабинеты поддержки инклюзии: в Камыстинском, Джангельдинском, Карасуском районах и Лисаковске»,- сообщила А. Ибраева.

Между тем, соцподдержка оказывается и для молодежи с особыми потребностями в колледжах. Таковых студентов в области - 180 человек. Им оказывается такая поддержка, как прием на бесплатное обучение, стипендия, питание, проживание в общежитии, предоставление практик с учетом заболевания.



